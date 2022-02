Faltan 1.5 millones de vacunas para cubrir población meta

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) estima que El Salvador necesita 1.5 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 para cubrir a la población meta que se ha propuesto, que son personas de 6 años en adelante.

Al cierre de 2021, el gobierno recibió 15,604,580 dosis, pero el ICEFI estimó en un reciente informe que se requieren 17.1 millones para cubrir a la población objetivo. La cifra excluye las vacunas que podrían necesitar los extranjeros, pero toma en cuenta que los mayores de 18 años tienen la opción de aplicarse una tercera dosis como refuerzo.

Si se mantiene el esquema de vacunación como hasta ahora, es decir, dos dosis para todos los salvadoreños de 6 años en adelante y tres para los mayores de 18, y asumiendo que no se necesitará una cuarta vacuna, El Salvador aún tiene pendiente garantizar el suministro de 1.5 millones de dosis más para cubrir la población meta.

"Si uno sigue la tendencia que había observado en la compra mensual que se habían hecho en todo el año 2021, El Salvador en el primer trimestre de 2022 pudiera tener la totalidad de vacunas que necesita para cubrir a la población objetivo", expresó Ricardo Castaneda, economista sénior del ICEFI.

No obstante, a partir de ahí surgirán al menos dos desafíos para las autoridades. Uno, es el manejo de inventario para afrontar el vencimiento del as vacunas y este punto incluye abordar la renuencia a la vacunación. El ICEFI indicó que el pico de inmunizaciones se vio en agosto y a partir de septiembre comenzó el descenso, al punto que 2021 se cerró con niveles que solo se observaban en abril, cuando la vacunación estaba reservada solo para ciertos grupos de población y el suministro de fármacos apenas comenzaba.

"En su estrategia, El Salvador priorizó que estuviera disponible la vacuna para todos los grupos etarios, las personas extranjeras o la tercera dosis, por sobre asegurar que aquellas personas que no quieren vacunarse lo hagan", indicó el instituto.

El infectólogo Iván Solano Leiva señaló, durante la presentación del informe, que muchos de los salvadoreños que no se han vacunado es por falta de información. "Es lógico que una persona no tiene conocimientos en medicina, puede ser susceptible a que esté mal informada (...). No vemos una estrategia de información y a la fecha hay cerca de 1.2 millones sin una sola dosis", reflexionó.

Otro de los desafíos que deberá enfrentar el gobierno es lograr margen de maniobra para hacer renegociaciones con las farmacéuticas, en caso que hubiera reservado más vacunas de las necesarias.