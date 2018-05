Faltan obras municipales en la Roosevelt

Las inundaciones de la avenida Roosevelt, que ocurren cada vez que cae una fuerte tormenta, no desaparecerán a menos que la Alcaldía de San Miguel realice las obras de mitigación que se comprometió a implementar en los sectores poniente y surponiente de la ciudad. Así lo hizo saber el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Eliud Ayala, durante una visita realizada recientemente a la zona oriental.

El ministro se pronunció de esta manera cuando se le cuestionó por qué las obras de modernización a las que fue sometida la avenida más importante de San Miguel no funcionaron tal como se tenía previsto, ya que en un principio el alcalde Miguel Pereira anunció que este proyecto disminuiría las inundaciones en alrededor del 60 %.

“El proyecto (ampliación de la avenida Roosevelt) no fue realizado de manera única por Obras Públicas, sino en convenio con la Alcaldía de San Miguel. Nosotros nos comprometimos con el mantenimiento, la rehabilitación y la reconstrucción, y la alcaldía municipal en el convenio se comprometió a hacer obras de mejoramiento de los sistemas de drenajes de aguas lluvias”, dijo el ministro.

Según Ayala, en el convenio se establece que la alcaldía se comprometía con el FOVIAL a realizar una serie de obras en la zona alta de la avenida Roosevelt, a fin de reducir el caudal de agua que se recibe desde las partes alta y media del volcán Chaparrastique y que prácticamente es depositado en la vía principal.

“Lo que esperamos es que, ahora, atendiendo a los compromisos que se suscribieron, la alcaldía considere el inicio de la siguiente etapa”, añadió Ayala.

Pero el alcalde Pereira explicó que las obras de mitigación de la avenida Roosevelt todavía no se han hecho porque no está lista la carpeta técnica que definirá el tipo de proyectos que se harán en la parte media del volcán, específicamente en un tramo de la calle Chaparrastique.

Para ello se tenía proyectado hacer islas de captación y absorción del agua lluvia que cae en el sector y de aquella que baja desde el volcán Chaparrastique, así como un sistema que permita desviar el caudal hacia las quebradas más próximas, las cuales desembocan en el río Grande.

“El cálculo que se ha hecho es una obra de mitigación de no menos de $700,000. No podríamos decir exactamente qué obras serán, porque la carpeta lo va a determinar. Pero hay que hacer no una acción de mitigación, sino varias”, dijo Pereira, y reiteró que se busca disminuir las inundaciones al menos 60 %.