Faltante de más de 700 bienes asignados a Informática

La Dirección de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizó una auditoría al Departamento de Informática y la Sección de Control de Bienes del Órgano Judicial en noviembre de 2013, en la cual consignó que no se encontraron físicamente más de 700 bienes que habían sido asignados a Informática y sus oficinas regionales en Santa Ana y San Miguel.Según el primer hallazgo, en la oficina de Informática con sede en San Salvador no se identificaron 605 bienes, de los cuales 528 le habían sido asignados a la oficina en San Salvador del Departamento de Informática. Los artículos perdidos son: cafeteras, piezas de computadoras, equipo de video, equipos de regulación de voltaje, computadoras portátiles, puntos de acceso a internet inalámbricos, entre otros. Algunos habían sido asignados desde 1992.La auditoría consignó el destino que tuvo una minoría de los artículos, a través de comentarios realizados por algunos de funcionarios a los que se les había designado el equipo.Otro hallazgo señalado por la auditoría apunta a que no fueron localizados 117 artículos de oficina que forman parte del inventario físico de bienes del Departamento de Informática. Entre ellos hay escritorios, sillas, discos duros y monitores. Además de más de 50 artículos que se encontraban en la dependencia de Informática y que no habían sido designados a la oficina.Según consignaron los auditores en el informe, no existen directrices formales para la utilización de los recursos públicos; por ello, señalaron un inadecuado control y administración de bienes asignados a Informática. A pesar de las recomendaciones hechas en aquel momento, el departamento no tenía un manual de bienes materiales para el uso de lo que está resguardado en la Bodega de Control de Bienes. Por otra parte, no existen estipuladas responsabilidades de la Sección de Control de Bienes en los manuales de informática ni riesgos establecidos para el manejo de los artículos.