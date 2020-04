Familia busca a un menor

Un menor de 14 años se encuentra desaparecido desde el jueves por la mañana, cuando salió de su casa ubicada en el caserío Las Lomas, del cantón Dos Quebradas, en el municipio de San Vicente, a traer leña.

El menor se llama Fredy Josué Orellana Quintanilla y padece de deficiencia mental. Sus padres al notar que ya era tarde y que Fredy no regresaba salieron a buscarlo, pero no lo encontraron, por lo que dieron aviso a la policía. "En el lugar (donde estuvo Fredy) solo se encontró el lazo y la leña que había recogido, pero de él no se halló rastro.

Se está buscando, se investiga el caso de su desaparición", dijo un oficial de la PNC.