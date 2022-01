Familia de joven desaparecido viajó hasta Casa Presidencial para pedir ayuda en su localización

Los familiares del joven Cristian Joel Mejía Quezada, de 28 años de edad, quien desapareció el lunes en el municipio de San Martín (San Salvador), viajaron este viernes hasta Casa Presidencial (CAPRES) para entregar una carta al presidente Nayib Bukele en el que le piden apoyo para localizarlo.

La familia viajó desde el municipio de Monte San Juan del departamento de Cuscatlán, acompañados de amigos y miembros de su comunidad que les apoyan en la búsqueda.

Narraron que a su llegada, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) les impidieron estacionarse frente a CAPRES y posteriormente tampoco los dejaron bajarse del bus.

Finalmente, cuatro personas pudieron entrar a entregar la carta a la Presidencia y luego fueron escoltados hacia las cercanías del Hospital El Salvador.

En esta se detalla que el joven Mejía desapareció alrededor de la 1:30 del lunes y que su motocicleta fue encontrada quemada en la colonia Maquilishuat del municipio de San Martín, en la calle que conduce hacia el municipio de San José Guayabal.

Además, añaden que cualquier información que ayude a la búsqueda pueden brindarla al correo encontremosacristian@gmail.com y al número de teléfono 70627909.

"Como familia y comunidad de Monte San Juan del departamento de Cuscatlán, estaremos eternamente agradecidos si interviene para agilizar con las instituciones de seguridad la búsqueda de nuestro querido Cristian", escribieron en el documento, que les fue sellado como recibido con fecha de este 14 de enero.

"Nosotros queremos como familia que Nayib Bukele nos ayude, esté con nosotros, refuerce toda la investigación que se está haciendo hasta el día de hoy, porque nosotros como familia no hemos recibido respuesta alguna. Son cinco días, desde el día lunes él desapareció y hasta el día de ahora no sabemos nada de él. ¿Cuántos días más podemos esperar? Ya no podemos esperar más, queremos una respuesta que nos ayude, eso es lo que andamos buscando aquí, amigos, familiares, ejerciendo presión. Hemos hecho campañas en redes sociales con el hashtag #EncontremosACristian", dijo una familiar del joven desaparecido.

"Agradecemos a los medios de comunicación porque queremos que hagan ruido para que llegue a los oídos del presidente, para que él nos escuche, nos lea y nos apoye", agregó.

En la carta entregada aseguran que no desistirán y continuarán insistiendo por diversos medios hasta encontrarlo.

Las autoridades salvadoreñas han sido señaladas por organizaciones y familias de víctimas de minimizar el problema de desapariciones en El Salvador. Ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni la Fiscalía General de la República (FGR) publican los casos de desapariciones y los que se resolvieron en las últimas semanas suelen ser casos que fueron ampliamente difundidos por los medios y hubo una presión social por resultados.

El ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro llegó a pedir, inclusive, que los familiares de los desaparecidos no publicaran al respecto en las redes sociales.

