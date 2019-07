Familia de paciente pide pago de gastos

El pasado 9 de junio Juan Pablo García, de 51 años, quien laboraba como cobrador de una casa comercial, viajaba en una motocicleta junto con la hija de su jefa cuando sufrieron un accidente de tránsito en el kilómetro 63 de la carretera del Litoral, a unos metros del desvío hacia la ciudad de Zacatecoluca, La Paz.

Este tramo de la carretera es parte de los 27 kilómetros que está siendo ampliado a cuatro carriles, que comprende desde el desvío hacia el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero hasta Zacatecoluca.

El día del accidente Juan Pablo y la hija de su jefa retornaban de hacer unos cobros y se desplazaban por un tramo donde el paso está restringido a un solo carril, debido a los trabajos de la ampliación, cuando fueron embestidos por un pick-up de FOMILENIO II, que ejecuta el proyecto de la vía.

Familiares de la víctima explicaron que durante el accidente García sufrió un trauma craneoencefálico severo, que hasta la fecha lo mantiene ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Rosales, en San Salvador.

Los parientes aseguran que representantes de la empresa a cargo de la obra y de FOMILENIO II los contactaron y les aseguraron que responderían por los gastos médicos de ambos lesionados, pero en el caso de Juan Pablo no lo han hecho.

"Lo que me indigna es que me prometieron todo, y de eso no le han dado nada. Me dijeron que lo pasara a un hospital privado, que les presentara un presupuesto y lo hice, pero quizás les pareció muy caro porque ya no hicieron nada", expresó una sobrina de la víctima.

La única ayuda que ha recibido el paciente son $137 para unas inyecciones que le pidieron en el Rosales. Parientes esperan que se cumpla con lo prometido.