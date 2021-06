Familia de reo se entera de su muerte en redes sociales

La historia se repite. Un privado de libertad falleció sin que sus familiares fueran informados oportunamente por las autoridades penitenciarias. Se trata de José Antonio Martínez Alvarenga, quien estaba recluido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

José cumplía desde el año 2017 una condena de 20 años de prisión y desde hace dos meses fue trasladado del penal de Apanteos hacia La Esperanza.

Familiares de José Antonio relataron a LA PRENSA GRÁFICA la manera en que se enteraron sobre esa trágica noticia. Ellos aún recuerdan una publicación en una página de Facebook en laque comparten noticias sobre privados de libertad.

"El reo José Antonio Martínez murió hoy a las 5:00 de la mañana en el hospital Zacamil y estaba recluido en Mariona", fue el aviso que publicaron en esa página. La familia Martínez deseaba que esa noticia publicada el 7 de junio no fuera cierta y que todo fuera un error.

Horas más tarde la información fue confirmada por un familiar que se presentó a Mariona. Efectivamente José falleció el lunes por la mañana, pero los familiares lamentan que las autoridades del centro penal no se comunicaran con ellos para informar que él estaba enfermo, menos que se encontrara en condición grave.

"Se supone que a él lo trasladaron al hospital Zacamil el sábado 5 de junio al mediodía porque dicen que estaba enfermo pero a nosotros no nos dijeron nada y no nos dimos cuenta de nada", dijo un pariente de José.

La familia lamenta que no pudieron reconocer el cadáver de José ya que según el reporte médico falleció por covid-19. "Ya no lo pudimos enterrar ese día (el lunes) sino que hasta el miércoles y supuestamente nos lo dieron por covid, pero a la hora del entierro el Ministerio de Salud solo llegó y se fue. No sabemos si él era el que iba ahí adentro de la caja porque no nos dieron mayor información en el penal", mencionan.

Autoridades de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), aseguran que debido a las restricciones que existen en los centros penales están dejando de lado la comunicación con los familiares de privados de libertad.

"No nos dieron ningún motivo por el cual no se comunicaron con nosotros. Si no hubiéramos visto esa notificación no nos damos cuenta. Nosotros no sabíamos nada. Imagínese el lunes hasta las 2:00 de la tarde vimos esa publicación", lamenta el pariente de José.

El departamento penitenciario de la PDDH recibe aproximadamente entre 8 a 15 denuncias diarias y el 80% de esos casos son relacionados a temas de salud de los privados de libertad.

"Ahorita no tenemos reporte (sobre la muerte) pero si es un caso que la familia no tiene noticias que su familiar falleció sí podría ser una práctica sistemática y eso es preocupante", dijo la procuradora adjunta Beatriz Campos.