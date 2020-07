Familia denuncia falta de tratamiento pese a que todos presentan síntomas

Roxana y Daniel han presentado fiebres más altas que los 38 °C. Su hija mayor, de 16 años, también. Y su hija menor, de 4 años, también. Además de las altas temperaturas, han sufrido dolor de cabeza y de cuerpo, perdieron los sentidos del gusto y del olfato y están seguros de haberse contagiado con el covid-19. Pese a las varias llamadas que hicieron a los teléfonos de atención especializada para la enfermedad tanto al ISSS como al MINSAL, no han recibido la atención que requieren. De hecho, han tenido que recurrir a consejos de amistades y familiares para ver de curarse.

Ella tiene 35 años y su esposo, 40. Sus síntomas comenzaron el viernes 26 de junio y decidieron automedicarse con antigripales e Ibuprofeno como antiinflamatorio. Para el domingo 5 de julio, cuando su hija adolescente presentó sus primeros síntomas, decidieron llamar al Seguro Social para una teleconsulta, en la que les recomendaron seguir con ese tratamiento ambulatorio automedicado en casa y tomar bebidas calientes.

Pero ya para el martes 7, debido a un fuerte dolor en el pecho, Roxana decidió marcar al 132, habilitado por el Ministerio de Salud (MINSAL) para atender sospechas de covid-19: "Les dije que sentía cansancio y las vías respiratorias cerrándose. Reporté a toda mi familia. La señorita me tomó los datos, me dejó en espera para consultar al médico de turno y cuando regresó al teléfono me dijo que solo nos darían seguimiento vía telefónica, pero que kit de medicamentos no valía la pena que nos los enviaran porque ya nosotros nos estamos medicando", narró.

Ni Roxana ni Daniel entienden cómo siendo cotizantes del ISSS han tenido que gastar ya más de $75 en un lapso de dos semanas cuando deberían estar recibiendo fármacos de forma gratuita.

"Nosotros prácticamente no hemos recibido atención de ninguna parte. Ni del Seguro ni del MINSAL. Mi esposo y yo somos cotizantes del Seguro Social; yo pienso que por lo menos los medicamentos nos tendrían que dar. Igual mi hija mayor, ella debería estar cubierta por el Ministerio de Salud, porque no está clara la situación de los hijos mayores de 12 años con el Seguro Social ni tampoco la atiende el Hospital Bloom", manifestó Roxana.

Lo que más reciente esta madre de familia es no estar recibiendo el tratamiento óptimo, porque no es lo mismo automedicarse que tener un tratamiento recetado por los médicos especialistas que están atendiendo directamente la pandemia en el país.

Su salud ha mejorado con las medicinas, incluyendo los remedios caseros como darse vapores con eucalipto y otros ungüentos, pero está convencida de que la mejoría de la salud de su familia sería más rápida con el tratamiento idóneo para covid-19.

Gracias a que la hija menor de la pareja tiene una condición crónica de bronquitis, en la casa siempre hay inhaladores y nebulizadores, con los que se han ayudado; de lo contrario, "quién sabe en qué estado estuviéramos en este momento", dijo.

Ni siquiera la prueba les quisieron hacer para confirmar.

"Cuando les consulté que adónde podían hacernos las pruebas me dijeron que no se las están haciendo a quienes tienen sintomatología leve o media, sino solamente a las personas que ya llegan con vías respiratorias complicadas, neumonías o bronquitis, en estado grave; y tanto mi esposo como yo hemos estado presentando dificultad para respirar por las noches", expresó.

Para Roxana y para su esposo también hay una incoherencia en el hecho de que deban seguir trabajando. No han tenido reposo, no han recibido incapacidad, no han recibido medicamentos.

"Quisiera pensar que esta es solo mi mala suerte, mi historia, pero también me gustaría confirmar que no sea la historia de miles de salvadoreños", dijo cuando se comunicó con LA PRENSA GRÁFICA.