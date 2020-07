Familia elabora vinos artesanales en Carolina

Dinora Ramírez de García, de 44 años, su esposo y sus dos hijos, tienen más de un año de dedicarse a la elaboración de vino de frutas artesanal en el caserío Las Chacaras, del cantón Rosas Nascapilos, en el municipio de Carolina, San Miguel. Dinora asegura que la idea de fabricar el vino surgió de la necesidad de contar con una fuente de ingresos para su familia y tras haber asistido a capacitaciones realizadas por el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA), y participado en eventos de emprendedores.

Fue así como se valió de sus conocimientos y puso en marcha el proyecto de la elaboración del vino."El deseo me nació cuando fui a un programa que impartió el CENTA, habíamos varias mujeres que lo aprovechamos y a mí me gustó. Comencé con cuatro sabores y he ido aumentando otros, ya que hay que arriesgarse. He ido probando con otras frutas", comentó Dinora. Agregó que durante el año y medio que tiene de haber iniciado con su emprendimiento no ha sido fácil mantener a flote, ya que solamente para definir el sabor final de los vinos se tarda varios meses en hacer las pruebas. Asimismo, dijo que han tenido que tocar muchas puertas.

La empresa de Dinora y su familia se llama Victoria's Barts, en honor a su madre y suegra, quienes se llamaban Victoria y Bartola. Por el momento tienen disponibles 22 sabores de vinos, elaborados a base de la combinación de diferentes frutas, los cuales son muy cotizados por personas del municipio de Carolina, ya que los consideran medicinales.

Dinora explicó, que el proceso de fermentación del vino se demora hasta 45 días. Hierven el agua, se coloca en una garrafa, agregan la fruta y la dejan reposar.

Durante la fermentación de las frutas, los fabricantes deben de tener un control minucioso del proceso, ya que no debe sobrepasar el tiempo requerido para embotellar el vino. Agregó, que si se excede el nivel de fermentación se hecha a perder y hay que iniciar nuevamente el proceso.

La emprendedora afirma que sus vinos son elaborados con las medidas de higiene requeridas para ofrecer un producto de calidad a sus clientes.

Mario Elvin García, esposo de Dinora, explicó que además del vino, actualmente fabrican también jaleas de varias frutas.

La ofrecen en frascos pequeños para que sea fácil de transportar para sus clientes, especialmente a quienes viajan o las envían hacia el extranjero.

Según García, debido a la pandemia del covid-19 la venta de vinos y jaleas ha disminuido un 75%, por lo que han tenido que ingeniárselas para vender. "Hemos tenido que reinvertarnos para ver la manera de vender, buscar en redes sociales, ir a dejar el producto o buscar quien lo vaya a dejar. Nosotros no hemos dejado de producir, ya que el vino entre más añejo, es mejor", dijo García.

Si desea saborear los vinos de los García puede contactarlos en su página de Facebook Vinos Victoria's Bart o al teléfono 7997 58 18.