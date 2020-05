Familia necesita una vivienda

José de la Cruz Martínez, junto a su compañera de vida Alicia Canizales, su hijo de tres años y otra niña de siete meses, se encuentran viviendo a la intemperie desde el 1 de mayo pasado tras haber tenido que desalojar el cuarto que alquilaban. La familia está viviendo en una casa a medio construir cuya propietaria tiene muchos años de no llegar a la zona, situada en la avenida Jerusalén de la colonia Villa Satélite de San Miguel. Según Martínez los vecinos del sector le dijeron que podrían irse a vivir al lugar porque estaba abandonado. "Dicen que la dueña lo quiere vender, pero no pueden hacerlo por estar embargada, supuestamente. Estamos acá para mientras y así casi al aire libre", dijo Martínez, de 36 años. La vivienda no tiene puerta de entrada, cuando llegaron no tenía techo, pero con ayuda lograron colocarle láminas en uno de los cuartos, donde han instalado sus pertenencias para protegerlas de la lluvia. Atrás del único cuarto que tiene la casa hay mucha tierra y las lluvias del pasado fin de semana casi inundaron la casa. Martínez trabajaba como colaborador de una ruta de buses en San Miguel, pero debido a la cuarentena no ha podido continuar laborando y han subsistido con los $300 que recibió del gobierno, hace unas semanas. "Por ahora necesitamos pañales desechables para los niños, comida y láminas para construir el techo, quisiera una vivienda digna", indicó. Otro de sus deseos es encontrar un trabajo estable.

Lee también