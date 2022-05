Familia perdió pertenencias en incendio

Ocho miembros de una familia perdieron todas sus pertenencias durante un incendio que destruyó su vivienda el pasado jueves.

La familia reside en la colonia Avilés, en el municipio de Santa Elena, departamento de Usulután.

Angélica Ramírez, una de las afectadas, dijo que ella y sus parientes habían salido de su vivienda a comprar leña para cocer maíz cuando fueron alertados por vecinos del incendio en su casa.

"Todo se me quemó, las camas, la comida, la ropa, un ropero que aún debo, y una plancha para cocinar. No sabemos que pasó, porque nosotros no tenemos ni energía eléctrica, ni habíamos dejado fuego encendido" dijo Ramírez, quien se dedica a la venta ambulante para sostener a su familia.

La casa de la familia era de lámina y madera. La alcaldía municipal se comprometió a entregarles materiales para su reconstrucción. "Nos quedamos sólo con la ropa que andábamos porque", expresó la afectada. Si desea ayudar a la familia puede comunicarse con Yosseline Aparicio, teléfono 7136-9138.