Familia pide aclarar muerte de niña en centro escolar

Andrea Sugey Hernández, de 7 años, falleció el viernes 13 de mayo en el hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, tras ser operada por un golpe en su cabeza, que sufrió al caer de un muro de un metro de altura, en el Centro Escolar Barrio Las Delicias, en Santa Rosa de Lima, La Unión, donde estudiaba.

Roberto Hernández, padre de la niña, dijo que el hecho sucedió el martes 3 de mayo. “Recibí una llamada de la escuela y me dijeron que mi niña estaba llorando porque se había caído, en ese momento me fui a la farmacia, pensé que era algo leve, y le compré unas medicinas, pero al llegar vi que estaba bien sudada, era un sudor frío, y me dijo que tenía dolor de cabeza”, dijo.

Agregó, que los docentes solo le dijeron que se cayó, pero otras personas les comentaron que al caer se golpeó la parte trasera de la cabeza en el piso.

Foto LPG/ Emanuel Boquin.

“La lleve al hospital de Santa Rosa, ella iba consciente pero después de unos minutos quedó inconsciente. Me la remitieron al Bloom, y ahí dijeron que tenía coágulos de sangre en el cerebro y que su organismo estaba descompensado”, dijo el padre, quien pidió al Ministerio de Educación que indague la actuación de los docentes, por el poco interés que mostraron para ayudar a la niña.

Mónica Castellón, prima de la niña solicitó a la Fiscalía que también investigue el caso. Se intentó hablar con el director del centro escolar, pero dijeron que se encontraba en una reunión.