Familia pide agilizar exhumación de reo

Familiares de Rafael López Castellón, de 53 años, reo del penal La Esperanza (Mariona) que murió y fue enterrado en una fosa común en el cementerio La Bermeja, en San Salvador, piden a la Fiscalía General de la República (FGR) que agilice el proceso para la exhumación del cadáver.

El deceso de Rafael fue conocido el 8 de agosto, dos meses después de su muerte, cuando uno de sus hermanos solicitó sus antecedentes penales y le dijeron que aparecía como fallecido.

Según la familia, desde que supieron del fallecimiento iniciaron los trámites para la exhumación del cuerpo para trasladarlo a Jucuapa, Usulután, donde residen, pero tras 15 días, aún no obtienen la documentación necesaria.

"La semana anterior me dijeron que harían la exhumación, pero cambiaron de planes en dos ocasiones. A ellos no les importa si se hace o no", expresó Pedro López, hermano del fallecido.

Señaló que primero la FGR les dijo que faltaba el archivo de la ubicación de la fosa, y después que faltaba el permiso de un juzgado de San Salvador.