Familia pide ayuda para encontrar a joven desparecido que en los últimos días decía que "lo andaban persiguiendo"

Un nuevo caso de desaparición se reporta en el occidente de El Salvador. Se trata de Set Sandoval, de 20 años de edad, quien vive en San Lorenzo, Ahuachapán, y se dedicaba a la pesca en los ríos cercanos a la frontera con Guatemala.

Según la familia, desde este martes 16 de noviembre salió de su casa de habitación sin que hasta que este miércoles a las 3:00 de la tarde haya regresado. Según Margarita Sandoval, prima y vecina de Set Sandoval, en los últimos días el joven decía que lo andaban persiguiendo y mostraba un comportamiento inusual.

"Él llevaba una vida normal, hasta estaba yendo a la iglesia, pero en los últimos días comenzó a comportarse diferente, se cortó el pelo y decía que lo andaban persiguiendo", comentó Margarita.

La familiar asegura que el joven no consume ni alcohol ni drogas, pero que en los últimos días cambió su comportamiento. Sus padres son Carlos Sandoval, mejor conocido como "Lito" Sandoval, y su madre es Isabel Umaña. "Ellos no tienen teléfono, por eso me pidieron que pusiera mi número para que me llamaran a mí y para recibir cualquier información", agregó Margarita.

La zona occidental de El Salvador es una de las que más casos de desaparición reporta, y en esa zona se han encontrado fosas como la de Chalchuapa donde a inicios de 2021 se encontraron varios cuerpos de personas que habían desaparecido en los últimos años.

Si usted tiene información puede comunicarse al (503) 6306-6587. La denuncia está interpuesta en el puesto policial de la Policía Nacional Civil (PNC) del municipio de San Lorenzo.