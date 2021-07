Familia pide ayuda para encontrar hombre arrastrado por corriente del río Paz

Marcos José Martínez, de 26 años, fue arrastrado por la corriente del río Paz, el viernes, mientras se encontraba extrayendo arena en la zona del puente El Arenal, en la frontera con Guatemala, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán; hasta la tarde de este lunes 5 de julio no había sido localizado.

“Cuando venía la creciente él sacó a mi otro hermanito y, cuando intentó liberar a los bueyes de la carreta que andaban, la corriente se lo llevó. Dos horas después, en La Barrona Chapina (Guatemala), aparecieron los bueyes ahogados y la carreta, pero mi hermano no”, dijo Margarita Martínez, hermana de Marcos.

Foto LPG/ Cortesía.

La familia del joven pide ayuda a las personas ya que aseguran que están corriendo con los gastos de gasolina para las lanchas que salen mar adentro a buscar al joven. Además, indicaron que hasta el momento no se han unido cuerpos de socorro a la búsqueda a pesar de haberlo solicitado.

“Fui a la delegación de la Policía Nacional Civil de Cara Sucia, y solo un número de teléfono me dieron, y me dijeron que si lo encontrábamos que les llamáramos para apoyarnos. Lo que quisiéramos que las autoridades de la Naval o cuerpos de socorro me ayuden a buscarlo”, pidió la hermana.