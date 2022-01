Familia pide ayuda para su vivienda

Un incendio consumió la vivienda y todas las pertenencias de la familia Barrera, habitada por cinco personas, por lo que solicitan ayuda para construir nuevamente un lugar donde vivir.

El hecho ocurrió la mañana del sábado 1 de enero en la isla Ceiba Doblada, jurisdicción de Puerto el Triunfo, en Usulután. Es un grupo familiar de escasos recursos económicos que solicita ayuda de víveres y materiales de construcción.

Dijeron que la vivienda de madera y lámina permanecía sola durante el siniestro porque decidieron pasar la festividad de Año Nuevo junto a otros familiares en la isla Corral de Mulas.

"No tenemos idea de lo que pasó porque dejamos palancas abajo y desconectado todo. Es probable que algo de pólvora cayó y causó el incendio. Vecinos trataron de apagar el fuego porque Bomberos no vienen hasta aquí. No se pudo", dijo Rudy Barrera, afectado por el incendio.

La vivienda de lámina y madera que se ubica atrás de la escuela de Ceiba Doblada fue construida hace aproximadamente tres años. Aparte del inmueble, también perdieron toda la ropa de la familia, cuatro camas, y una refrigeradora, entre otros. "Nos quedamos únicamente con la ropa que andábamos puesta el día del incendio", añadió Barrera.

La familia pidió que cualquier ayuda se coordine al teléfono: 6046-7731.