Familiar del alcalde de Polorós ligado a contrabando

El propietario de una empresa de jaripeo, identificado como Francisco Ulises Romero, de 47 años y quien es primo del alcalde de Polorós, La Unión, Amerto Romero, fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de contrabando de mercaderías en perjuicio de la hacienda pública, en el caserío El Caragual, del municipio de Nueva Esparta.A Romero le acompañaban Hipólito Martínez, de 36 años, y José Agustín Yanes, de 26; quienes también fueron capturados por el mismo delito.Según la Policía, ellos trasladaban ocho cabezas de ganado en un vehículo tipo camión placas C-93-850. “Cinco toros, dos novillas y un novillo, de los cuales no portaban los documentos en regla, habiéndoles incautado los semovientes, una matrícula y el camión”, dijo un oficial.Las autoridades policiales indicaron desconocer del origen y paradero que tenían los semovientes; pero hay dos hipótesis: una es que el ganado es parte del contrabando que ingresa desde Honduras a través de los puntos ciegos fronterizos, y la segunda es que sea hurtado.De acuerdo con la PNC, las ocho cabezas de ganado tienen un valor en el mercado de $25,000 aproximadamente, debido a que algunos de los semovientes son bovino de raza.Los detenidos aseguraron que fueron detenidos cuando se dirigían a un jaripeo en Osicala, Morazán, y que no presentaron la póliza de los semovientes pero sí portaban las cartas de ventas donde se detalla las características del animal y el origen.Aseguraron que algunos de los toros habían sido comprados en Nicaragua, no obstante, estaban siendo trasladados sin portar la póliza, lo que indica que no se pagó impuestos en aduana.