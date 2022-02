Familiares buscan a Carlos a toda hora y en la calle

Cada día Eneyda Abarca se levanta muy temprano para iniciar una rutina dedicada a la búsqueda de su hijo Carlos, de 22 años. Inicia a las 8:00 de la mañana y termina a las 5:00 de la tarde. Lleva consigo un maletín con afiches, volantes, cinta adhesiva y una tijera y comienza la ruta de búsqueda que ha dividido en dos zonas.

El sector uno de búsqueda es del Parque Cuscatlán hacia arriba y el sector dos parte de la 25 avenida sur para abajo. Considera que esas zonas son las más cercanas para buscar a su hijo.

"La situación es bien dura como para decir que voy a desayunar o voy a almorzar sin saber qué estará comiendo mi hijo. Ya son 56 días de estar en esta batalla. Esperamos y confiamos en Dios que podremos ubicar a nuestro hijo. Pero sí, desde el 1 de enero toda la familia ha andado buscándolo. Me ha tocado a mí dejar de trabajar momentáneamente", contó Eneyda.

Esta madre está desesperada por encontrar a su hijo a toda costa. Con su familia se dividen horarios y zonas para buscarlo de día y de noche.

Su hermana, Virna Ivette Abarca, es una señora de 57 años que ayuda en la búsqueda de Carlos. Ella ronda el Parque Libertad, la iglesia San José, la Catedral Metropolitana y en su viaje lleva lo mismo que su hermana: afiches, cinta adhesiva, tijera y su bolsón.

"Le pregunto a la gente. Dicen que no lo han visto, pero más de alguno tengo fe de que lo haya visto. En las 'zonas rojas' es donde lo busco. Voy llegando como a las 8:30 de la noche a la casa, salgo y llego a pie", enfatiza Virna.

Ella expresó, alzando la voz, que no ha perdido la fe y que tiene la fuerza suficiente para buscarlo: "Tengo que hallarlo. Ponérmelo en el camino le pido al de arriba. Cada día lo busco y ya son dos meses que llevo prácticamente viviendo en la calle, del día a día, con tal de verlo", aseguró.

Carlos es un joven estudiante universitario a quien le gustaba mucho el deporte. Su madre relata que una de las principales cualidades que su hijo tenía era el deporte, le gustaba estar involucrado en grupos de scouts, baloncesto, en el gimnasio. Contó que Carlos estaba enfocado en estudiar y prepararse. Estudiaba inglés en la Escuela Americana y tenía a cargo un equipo de básquetbol infantil.

"Yo lo vi crecer, era bien dinámico para el deporte, le gustaba estudiar. De pequeño le ayudaba a hacer tareas y lo cuidaba. Ya de grande me venía a visitar con el papá, éramos bien cercanos porque a mí me gustaba el deporte también, yo iba a verlo jugar y me emocionaba", cuenta Virna, tía de Carlos.

Luego de la búsqueda masiva que realiza Eneyda en el día, su esposo y padre de Carlos hace ese mismo recorrido pero de madrugada. "Lamentablemente no hemos obtenido mayor resultado del que esperamos", confesó. También los hermanos de Carlos contribuyen a la búsqueda los fines de semana.

Ayer por la mañana ambas mujeres realizaron una pega masiva de afiches con la imagen e información de Carlos, junto al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, movimiento recién creado por familiares que están viviendo la misma situación que ella.

Afiches. La madre y tía de Carlos pegaron afiches desdel el parque Cuscatlán hasta la colonia San Juan.