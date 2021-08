Familiares buscan a don Edilberto Aguirre

Familiares solicitan ayuda para encontrar a Edilberto Aguirre, desaparecido el lunes en el caserío Cerro El Toro, del cantón Trinidad, en Sensuntepeque, Cabañas. Aseguraron que sufre de convulsiones que lo dejan desorientado. "Salió de la casa, no le dijimos nada porque siempre regresaba rápido, sin embargo, ya no volvió, lo buscamos y no sabemos nada", dijo una hermana. Aguirre, vestía camisa a cuadros y pantalón color azul el día de su desaparición, cualquier información se agradecerá al número de teléfono: 7095-9204.