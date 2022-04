Familiares buscan ayuda en una Procuraduría que no da abasto

Familiares de personas que han sido detenidas desde que entró en vigencia el régimen de excepción, el pasado 27 de marzo, llegaron ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) en busca de ayuda y para tratar de conseguir un abogado público que les brinde asistencia legal en el proceso judicial que enfrentan sus parientes.

Una abogada consultada por este medio aseguró que a muchos detenidos los llevan a la PGR para que les asignen un abogado. Dijo que incluso son llevados en grandes cantidades, en camiones de la Policía Nacional Civil (PNC).

Esta misma abogada cuestionó que debido al régimen de excepción y con las reformas hechas a la ley, los jueces tienen todo el tiempo que deseen para programar una audiencia, lo que generaría que los imputados pasen más de 15 días en detención administrativa.

El decreto del régimen de excepción establecía que la detención administrativa de los arrestados podía durar hasta 15 días, y no 72 horas que constituye el plazo máximo que una persona puede estar detenida sin enfrentar una acusación, previo a una audiencia inicial. Sin embargo, esos plazos estarían siendo vulnerados.

Hasta finales de 2020 la PGR tenía bajo sus órdenes a 263 defensores para atender la demanda de defensa pública. De ese total, según se informó ayer, hay aproximadamente 200 abogados que están atendiendo casos de personas detenidas bajo el Estado de Excepción.

Una de las preguntas que hacen los auxiliares de la PGR a las personas que buscan asistencia legal es si el familiar detenido pertenece a estructuras vinculadas a pandillas o grupos delictivos. Esto se debe a que, "no se puede ejercer la defensa de nadie, mientras no los presenten en los juzgados no podemos hacer nada", según una abogada particular.

Expertos han analizado que desde la PGR existen deficiencias para responder a las demandas de personas que requieren asistencia legal. Hasta ayer solo se tenía el registro de una audiencia que se había realizado en San Salvador contra una estructura que operaba en Santa Tecla. "A mi hijo lo capturaron cuando iba a trabajar. Él es repartidor de agua pero hasta la fecha no sé donde está", mencionó una madre que buscaba un defensor para su hijo.

Fuentes judiciales confirmaron que las personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción y que no son señaladas por delitos relacionados a estructuras delincuenciales también son enviados a centros penales, aunque aún no tengan condena, por falta de espacio en bartolinas.

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que hasta ayer las autoridades de seguridad habían capturado a 7,467 de supuestos pandilleros.