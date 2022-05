Familiares continúan denunciando detenciones arbitrarias

Alexis Bladimir y Sandra Janeth Corena Suria son dos hermanos que viven en la colonia Afino en el municipio de Santo Tomás. La mañana del viernes 6 de mayo pasado la Policía Nacional Civil (PNC) llegó a su vivienda para interrogar a los familiares que se encontraban presentes, revisó los celulares de ambos jóvenes y, luego de no encontrarles nada, se marchó.

Minutos después, los agentes policiales volvieron y golpearon varias veces la puerta. “Nos los vamos a llevar”, replicó uno de ellos al entrar cuando la puerta volvió a abrirse. Una de las personas que se encontraba con ellos en la vivienda cuestionó el motivo de la detención, pero ninguno de los policías respondió. Cuando los ingresaron al microbús que volvió a repetir la pregunta uno de los agentes le dijo que por agrupaciones ilícitas.

Alexis es un joven de 25 años que trabaja elaborando sandalias. Su hermana, Sandra, de 23 años, se dedica a limpiar casas cada vez que se presenta la oportunidad. A la madre de ambos, Rosa Esmeralda, algunas personas le habían comentado hace pocos días que a sus hijos los estaba investigando la Policía.

Rosa Esmeralda asegura que en ese momento no se percató de que podrían llegar a capturarlos, pues no imaginó que los rumores fueran ciertos: “Mis hijos ni salen de la casa a nada que no sea su trabajo, aquí todos los conocen que son bien tranquilos”.

El día de la captura Rosa Esmeralda se encontraba trabajando. Su hija más pequeña le llamó para comentarle lo que había ocurrido con sus hermanos. Se movió inmediatamente y cuando llegó a casa que se enteró de todo optó por trasladarse a la delegación de Santo Tomás.

Una agente policial le indicó al llegar que a sus hijos los tenían en la delegación Las Campanitas de San Marcos, al llegar al lugar la remitieron para la delegación California, siempre en San Marcos, porque era donde los iban a trasladar.

Pasaron algunas horas y a las 2:00 de la tarde los llevaron. En el lugar un policía le comentó que si no había pruebas contra sus hijos, lo más seguro sería que los iban a liberar al pasar los 15 días que otorga el régimen de excepción. Además, le aseguró de que las detenciones de Alexis y Sandra se debían a dos llamadas que habían recibido indicando que sus hijos tenían vínculos con pandilleros de la zona.

Rosa Esmeralda relata que donde viven han tenido algunos problemas con una familia que vive cerca de su casa y que estas diferencias podrían estar relacionadas con las llamadas en las que están basadas las detenciones arbitrarias que denuncia. Ahora trasladarán a su hijo al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona y a su hija a Cárcel de Mujeres.

“Yo sé cómo he criado a mis hijos y siempre los he llevado por el buen camino”, expresó Rosa Esmeralda con la esperanza de que los dejen libres.