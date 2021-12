Familiares dan último adiós a los hermanos Guerrero Toledo

Ivette Toledo pasó 96 días para saber dónde se encontraban sus hijos desaparecidos. Las autoridades se los entregaron el 25 de diciembre y ayer los despidió.

Son las 8:45 de la mañana del 26 de diciembre. Ivette Toledo se encuentra en la entrada de la sala Las Magnolias, recibiendo el pésame de los conocidos que van llegando. Detrás de la puerta, 30 personas esperan sentadas en las sillas de la funeraria donde este domingo velan los restos de Karen y Eduardo Guerrero Toledo.

Ivette contó 96 días para saber dónde se encontraban sus hijos desaparecidos. El mediodía del jueves 23 de diciembre de 2021, su celular sonó y al contestar escuchó la voz de un ministro que trabaja en el caso: "Posiblemente hemos encontrado a sus hijos".

"Desde entonces solo le he dado las gracias a Dios por haberme permitido encontrar a mis hijos. Desde un día antes por la noche comencé a sentir algo y ese día cuando amaneció sentía que recibiría alguna noticia", relata Ivette, una mujer de aproximadamente 40 años que pasó los últimos tres meses buscando en algún lugar del país a Karen y Eduardo.

Mientras tanto, afuera, dos carrozas fúnebres se estacionan frente a la entrada principal de la funeraria. Están listas para transportar los ataúdes que contienen los restos de los hermanos. Al mismo tiempo, comienza a llegar la prensa para estar presente en el último momento del velatorio.

Ivette se para a un costado de los ataúdes, decorados con algunas flores y las fotografías de sus hijos, mientras expresa a los presentes su agradecimiento por haberla acompañado todo el proceso, antes de partir al lugar donde serán depositados los restos.

Son las 9:40 y se cierran las puertas de los carros fúnebres para partir al parque memorial Jardines del Recuerdo. Todos en procesión -entre familiares, amigos y conocidos- ingresan al camposanto y los ataúdes son trasladados por cuatro hombres al lugar de la ceremonia.

A las 10:30, y con aproximadamente cien personas presentes, el pastor Velasco Tovar, del Ministerio Cristiano Policial, inicia leyendo un par de versículos de la Biblia, intentando brindar consuelo a la familia antes de despedir a los hermanos.

Luego de varias alabanzas cristianas y frente a los restos de sus hijos, Ivette relata en un par de palabras lo que padeció antes de encontrarlos: "Le pedía a Dios que me los entregara pronto, porque ya no podía más con ese dolor de no encontrarlos. Sembré una semilla muy especial en ellos y solo Dios sabe por qué se los llevó así", expresó con la voz entrecortada.

Después habló la abuela de los jóvenes manifestando: "Le había pedido a Dios que no finalizara el año sin tener respuesta de mis nietos y Él nos lo ha concedido". Uno de los profesores de los hermanos también avanza al frente y comenta que "ambos marcaron mi vida, solo nos queda aprender a vivir sin ellos".

Finalmente, la madre de Karen y Eduardo le indica a uno de los trabajadores del cementerio que procedan a sepultarlos. Todos toman flores de diferentes colores y las dejan caer sobre los ataúdes en la fosa, para darles el último adiós.

Karen y Eduardo desaparecieron el 18 de septiembre pasado en Santa Tecla, La Libertad. Su madre mantuvo una búsqueda continua en diferentes lugares, instituciones como Medicina Legal y cualquier lugar donde consideraba que podía recibir noticias de sus hijos.

Luego de tres meses y cinco días de buscarlos, Ivette finalmente recibió la llamada de las autoridades que le indicaba que sus hijos habían sido encontrados. "Fui a reconocerlos y desde que los tuve frente a mí, supe que eran mis hijos". El gabinete de Seguridad dio a conocer la noticia horas después a los medios.

Finalmente, el 23 de diciembre, la madre de Karen y Eduardo confirmó que los restos encontrados en el cementerio clandestino de Nuevo Cuscatlán eran los de sus hijos y concluyó su búsqueda.

"Le dije a Dios que yo aceptaba cómo me devolviera a mis hijos, pero que fuera pronto porque ya no aguantaba el dolor de saber que estaban desaparecidos", fueron sus últimas palabras frente a sus restos.

Procesión. Los carros fúnebres avanzan con los restos hacia el parque memorial Jardines del Recuerdo.

Ofrenda. Antes que los ataúdes fueran enterrados, los asistentes tomaron flores para despedirlos.

Apoyo. Ivette Toledo acompaña a la madre de un desaparecido, quien pide ayuda para encontrarlo.

Testimonios. Junto a los ataúdes de los hermanos, varias personas les dedicaron algunas palabras.