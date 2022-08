Familiares de capturados: "Nos avergüenza tener como procurador para la Defensa de los Derechos Humanos al ciudadano José Apolonio Tobar"

Representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se concentraron la mañana de este lunes 22 de agosto en las fuentes Beethoven y luego se trasladaron al hotel en el que está en desarrollo la primera Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos con el objetivo de entregarles un documento sobre la situación de capturas durante el régimen de excepción.

Los manifestantes denunciaron las violaciones a los derechos humanos, que según ellos, ha cometido el gobierno de El Salvador durante la implementación del régimen y realizaron señalamientos contra el procurador de derechos humanos.

"Nos avergüenza tener como procurador para la Defensa de los Derechos Humanos al ciudadano José Apolonio Tobar, quien en lugar de ejercer sus atribuciones constitucionales y legales ha permanecido sumiso y con un silencio cómplice ante las graves violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas ilegalmente", mencionaron los representantes de MOVIR en un comunicado.

#Ahora| Representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y familiares de privados de libertad se concentran en las fuentes Beethoven para pronunciarse ante la realización de la 1a Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos que se desarrolla desde este día pic.twitter.com/OsGtbrUZdu — LPGJudicial (@LPGJudicial) August 22, 2022

Ellos advierten que el procurador pretende utilizar esa cumbre solamente para posicionar y promocionar su reelección en el cargo. "Quieren hacer ver que en el país no se violan los derechos humanos. Queremos decirle a los procuradores que este encuentro es una farsa de Bukele como un regalo al procurador José Apolonio Tobar porque está en campaña para la reelección y como el procurador se ha aceptado las condiciones de no decir nada, de no opinar nada y no acompañar a las víctimas", dijo Samuel Ramírez, vocero de MOVIR.

Pidieron a los procuradores y defensores de derechos humanos internacionales que visiten las cárceles en las que se encuentran los detenidos del régimen de excepción para que verifiquen la situación de violación a los derechos humanos de privados de libertad.

"Los invitamos a que vayan a Mariona, Cárcel de Mujeres e Izalco para que verifiquen el estado real de cómo están los presos, no les dan de comer, no les dan atención médica, los están matando, ya van más de 70 asesinados en los penales", mencionó Ramírez.

Los familiares de privados de libertad fueron recibidos en el hotel donde se desarrolla la cumbre por la jefa de correspondencia de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), quien les prometió que entregaría los escritos a los procuradores extranjeros.

La jefa de correspondencia de la @PDDHElSalvador recibió a la comitiva de familiares de privados de libertad y se comprometió a entregar los documentos a los procuradores, comisionados y defensores internacionales. pic.twitter.com/VbxNTO6aN3 — LPGJudicial (@LPGJudicial) August 22, 2022

Ayer, el procurador José Apolonio Tobar, junto a procuradores internacionales, verificó las condiciones del Complejo Penitenciario de Izalco, el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en Izalco Fase III y la Granja Penitenciaria de Izalco.