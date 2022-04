Familiares de capturados denuncian amenazas e intimidación

Familiares de reos detenidos en las bartolinas del sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) en Sonsonate denunciaron ser amenazados e intimidados constantemente por agentes que se encuentran a las afueras de la sede policial. Solicitaron la intervención de los Derechos Humanos para verificar la situación.

"A mí me sometieron por estar preguntando sobre mi hermano. Cuando estaba adentro me dijeron que si me veían denunciando algo (con los medios de comunicación) irían a capturarme. Agarraron mi celular y lo conectaron a un aparato como extrayéndome archivos", dijo una joven, quien detalló que otras mujeres han sufrido acoso por parte de los agentes.

Añadieron que les han prohibido el uso de dispositivos móviles para la toma de fotografías y videos sobre el acontecer a las afueras de la sede policial, además les prohibieron hablar con los medios de comunicación que dan cobertura a las aglomeraciones.

Denunciaron que los agentes les amenazan con "castigar" a sus familiares detenidos, a lo que consideran como una supuesta agresión física a los reos o suspender el ingreso de alimentos. Además de hacer uso de su autoridad para detenerlas o el uso de gas lacrimógeno.

La información fue corroborada cuando familiares solicitaron a LA PRENSA GRÁFICA de no tomar fotografías por temor a represalias en su contra por parte de los agentes de la sede policial.

Además, durante la cobertura periodística, agentes de la PNC prohibieron nuevamente la toma de fotografías y videos a las afueras de la sede policial, señalando que se debe contar con previa autorización por parte del comisionado de la corporación en Sonsonate, Juan Carlos Marín, a quien se buscó para conocer sobre la limitación a la prensa pero no se obtuvo respuesta.