Familiares de desaparecidos denuncian ineficiencia en el sistema de justicia

Familiares de desaparecidos que conforman el Colectivo Luz + Esperanza realizaron un foro en conmemoración del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. En dicho evento manifestaron la situación que viven varias familias que han denunciado la desaparición de un familiar y la falta de compromiso de las autoridades competentes en realizar el trabajo respectivo.

Los afectados demandaron a las instituciones del Estado para que realicen bien el papel que les corresponde en la búsqueda de personas. Aproximadamente son familias de entre 80 y 85 desaparecidos.

A la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC) pidieron que realicen investigaciones serias, exhaustivas e imparciales y que vigilen el actuar de las personas que atienden de manera directa a las víctimas para evitar la atención ineficiente y la revictimización que sufren en cada caso los familiares de los desaparecidos.

"Nosotros como victimas de personas desaparecidas hemos acudido a Fiscalía y Policía y no se ha visto ninguna respuesta en el caso de los miembros del Colectivo. De las personas desaparecidas no se sabe absolutamente nada. En mi caso, cuando acudimos a la Fiscalía hace cinco años, el caso sigue igualm no hay ningún avance. En el caso de las mujeres, cuando van a denunciar a la PNC lo que reciben es acsos de algunos miembros. No tenemos apoyo de nada", denunció un familiar de un desaparecido que llegó a la conmemoración.

Piden al Órgano Ejecutivo que promuevan políticas públicas relacionadas a la búsqueda integral de personas desaparecidas en El Salvador y que dicho trabajo se haga en conjunto con la PNC y el MInisterio de Justicia y Seguridad Pública. A la Asamblea Legislativa piden queden seguimiento a las reformas sobre desapariciones forzadas contempaldas en el Código Penal. Asimismo, que promuevan la creación de la Ley del Banco Nacional de Datos de ADN. Para acompañamiento de las familias de víctimas y denunciar cualquier vulneración a los derechos humanos, piden que la Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos se involucren más en dar apoyo directo a los familiares.

Además de tener un familiar desaparecido, estas familias también están luchando con otra problemática: el desplazamiento forzado. Durante estos procesos, a pesar que instituciones gubernamentales no les brindan apoyo, y solo destacan el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), mencionan que sí hay otras instituciones privadas que lo hacen, tal es el caso de la Cruz Roja Salvadoreña que les brinda orientación en el área psicosocial y Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador que les ofrecen asesoría jurídica.