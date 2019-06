Familiares de miembros del FMLN removidos por Bukele "son profesionales con derecho al trabajo", dice Norma Guevara

Norma Guevara, secretaria general adjunta del FMLN, aseguró este jueves que los despidos de al menos una veintena de familiares de exfuncionarios que también trabajaron en el gobierno pasado y que fueron ordenados por el nuevo mandatario, Nayib Bukele, reflejan una forma de gobernar caracterizada por "un estilo de circo romano".

Guevara manifestó que todos estos despidos efectuados por Bukele, a través de sus diferentes ministros, no tienen una base legal, pues argumentó que la Ley de Ética Gubernamental -el instrumento aplicable este tipo de casos- no prohíbe que un pariente de un funcionario sea contratado por otro servidor público.

"Yo como funcionaria, si lo fuera, no puedo contratar a un pariente bajo mi responsabilidad directa. Pero el Estado es más grande y un pariente mío puede ser contratado en otra institución por otro funcionario que no soy yo. Y en eso la Ley de Ética no se está violentando, explicó la dirigente durante la entrevista matutina "República SV" de Canal 33.

En su apartado de prohibiciones éticas, esta ley prohíbe a los funcionarios "nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley". La Ley no aclara si es prohibido emplear a parientes en el Estado si estos trabajarán en diferentes instituciones.

Guevara agregó que "todas esas personas (despedidas) son salvadoreñas, profesionales, con derecho al trabajo" y que no han sido destituidas por "incapaces", sino por una especie de venganza impulsada por el nuevo gobierno.

"(Los familiares removidos) no dependen directamente de su pariente señalado y no se les señala por incapaces, por innecesarios en sus función, sino por el parentesco. Esto demuestra que la forma de ejercer el Gobierno del presidente actual es una forma irregular, ilegal. Además, está metiendo en problemas a sus propios funcionarios, dando órdenes que posiblemente tendrán implicaciones legales adversas para los funcionarios que los ejecuten", explicó la exdiputada.

Señaló que caso contrario es tener a dos hermanos ejerciendo como secretarios en la Presidencia. Guevara se refirió los casos de Conan y Ernesto, ambos de apellido Castro, quienes han sido designados en el nuevo Gobierno como secretario jurídico y secretario privado, respectivamente.

Para Guevara, el nuevo Gobierno únicamente está tratando de hacer parecer que es efectivo, incluso con proyectos que habían sido tramitados por el anterior presidente, Salvador Sánchez Cerén.

"El Gobierno entrante no quiso recibir información de lo que hay para poder aparecer como ahora construyendo puentes que ya estaban planificados y presentados noticiosamente como una reacción espontanea. Es un estilo de circo romano. Así lo calificaríamos, en el que vamos a empezar a vivir con este presidente", apuntó la dirigente.

Entre el martes y el miércoles, Bukele ha anunciado al menos una veintena de despidos de familiares de funcionarios del mismo ahora expresidente Sánchez Cerén. De acuerdo con la información revelada por Bukele, en su cuenta de Twitter, los salarios que devengaban estas personas en diferentes carteras de Estado oscilan entre los 2,000 y 4,000 dólares.