Familiares de reos marchan y exigen libertad para inocentes

Con carteles en sus manos y fotografías de padres, madres, hijos, hijas o parientes detenidos en los últimos cuatro meses, así llegaron de diferentes partes del país más de 300 personas a la Plaza Salvador del Mundo para exigirle al gobierno la libertad de sus familiares.

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos" fue la consigna que más repitieron centenares de familiares de privados de libertad que caminaron por varios minutos hacia Casa Presidencial (Capres), con la intención de abogar por los reos que consideran inocentes y que habrían sido detenidos durante el prorrogado régimen de excepción.

Se cansaron de esperar una respuesta de parte del gobierno y ayer mostraron su descontento. La concentración llegó a pocos metros de Capres para exigirle al presidente Nayib Bukele que libere a aquellas personas detenidas "injustamente" durante el régimen.

Luego de 114 días, casi cuatro meses han transcurrido desde que esa medida fue aprobada por primera vez y hasta la fecha, miles de familias desconocen la situación en la que se encuentran sus parientes recluidos en los centros penitenciarios del país.

Un padre angustiado y desesperado gritó e intentó llamar la atención para que liberen a sus dos hijos capturados durante el régimen.

"Les pido (a las autoridades) que vayan y revisen a mis hijos, no tienen tatuajes y nunca han estado presos, que vean sus expedientes los tienen limpios. Exijo la libertad para el sordomudo Edwin Ismael Amaya Godoy y también para René Mauricio y todos los presos que están ahí, esa es una injusticia", narró el papá de dos detenidos en el municipio de San Lorenzo, en Ahuachapán.

Una barricada colocada por elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) impidió el avance de personas que ya habían caminado por más de dos kilómetros. En ese lugar, muchos tomaron el micrófono y alzaron su voz.

El padre de Edwin Ismael Amaya fue de los primeros en cuestionar a las autoridades, específicamente a Bukele. "Señor presidente de la República, hoy nosotros le venimos a pedir un favor, en el 2024 usted nos pedirá el voto, ¿se lo vamos a dar?" preguntó al resto de manifestantes.

Todos respondieron al unísono: no.

"Señor Bukele , por favor escúchenos, no estamos pidiendo libertad para delincuentes estamos pidiendo libertad para gente inocente y trabajadora", expresó.

Él pidió que liberen a sus dos hijos y lamentó que su hijo, una persona sordomuda, se encuentre detenido. "Me acaban de llamar, dijeron que ahora posiblemente liberarán a mis hijos", narró con lágrimas en sus ojos.

En el recorrido hacia Casa Presidencial las familias relataron la angustia que viven a diario por no saber nada de sus parientes. "No sabemos cómo están. No queremos que nos hagan una llamada y nos digan que solo el ataúd con la persona fallecida nos van a entregar, los queremos vivos y es lo que estamos abogando por ellos", dijo Patricia de Villalobos, quien pide la libertad para su esposo.

Todos querían ser escuchados. Intentaban denunciar su situación. Hubo algo en lo que todas estas personas coincidían: no están en contra del régimen de excepción y no defienden a aquellos que sí han cometido algún delito.

"Quiero a mamá y a papá", fue una de las frases escritas por una niña de 6 años, a quien la Policía le capturó a sus padres en el municipio de Colón. Los dos fueron detenidos en mayo por denuncias en redes sociales. A pesar de las denuncias de estas personas, por la tarde el ministro Villatoro negó que existan capturas arbitrarias.