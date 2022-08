Familiares de reos sin ser atendidos por procuradores

Familiares de privados de libertad durante el régimen de excepción intentaron ayer, sin éxito, llamar la atención de procuradores de derechos humanos internacionales, para denunciar los abusos que se viven en el país desde el 27 de marzo.

Decenas de personas marcharon hacia el hotel donde se desarrolla la primera Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de entregar un documento en el que señalan las violaciones a derechos humanos cometidos durante el régimen de excepción.

Al llegar a las instalaciones del hotel fueron recibidos por la jefa de correspondencia de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), quien les prometió que entregaría los escritos a los representantes de derechos humanos de los diferentes países que participan en la cumbre. Los familiares de reos querían que un procurador los atendiera para expresarle la situación que viven, pero su petición no fue concedida.

Personal de la PDDH les informó que al evento solamente podían ingresar personas autorizadas, incluso, algunos medios de comunicación no pudieron ingresar para darle cobertura a la cumbre.

"Nosotros exigimos que todos los procuradores que están allá adentro nos firmen una hoja con los nombres. Queremos que nos ayuden, pedimos libertad para nuestros inocentes", mencionaron en las afueras del hotel capitalino.

Los manifestantes advirtieron que el procurador de derechos humanos en El Salvador, José Apolonio Tobar, pretende utilizar la cumbre para promocionar su reelección en el cargo.

"Quieren hacer ver que en el país no se violan los derechos humanos. Queremos decirle a los procuradores que este encuentro es una farsa del presidente Bukele y un regalo al procurador José Apolonio Tobar, porque está en campaña para la reelección y porque el procurador ha aceptado las condiciones de no decir nada, de no opinar nada y no acompañar a las víctimas", dijo Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).

Solamente una excepción

En la primera jornada de la cumbre Ismael Emilio Rins, defensor del Pueblo de la Ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, Argentina, dijo que la implementación del régimen debe ser solamente "una excepción" y que "no pueden constituirse en una regla". "Es muy importante que sea un régimen de excepción que garantice la seguridad a la ciudadanía salvadoreña y que esa seguridad se refleje también dentro del marco del sistema penitenciario", señaló.

Al consultarle al procurador José Apolonio Tobar sobre la manifestación de familiares, este respondió que desde la PDDH han abierto expedientes de las denuncias recibidas y que hasta la fecha han recibido más de 3,000 por presuntas vulneraciones de derechos humanos.

Familiares de reos exigieron a los procuradores y defensores de derechos humanos que verifiquen la situación en las cárceles. "Los invitamos que vayan a Mariona, Cárcel de mujeres, Izalco... para que verifiquen el estado de los presos. No les dan de comer, no les dan atención médica, los están matando", mencionaron mientras esperaban ser escuchados.