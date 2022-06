Familiares denuncian que Fiscalía no brinda respuestas ante los casos de personas desaparecidas

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que le dé la importancia en las investigaciones que merecen los casos de desaparecidos, que empeoró tras decretarse el régimen de excepción. Manifestaron que al lograr comunicarse con las autoridades policiales o fiscales les informan que los casos “están en pausa”.

El bloque en una conferencia de prensa dijo “no estar obteniendo una respuesta eficiente y ágil de las autoridades del Estado”.

Miriam Elizondo, una de las representantes del bloque y que lleva más de una década en la búsqueda de su hijo, Josué Eliazar Miranda Elizondo, sin obtener una respuesta, dijo que ya van tres gobiernos que no resuelven la desaparición de su hijo.

“Cuando Mauricio Funes era presidente de la República, no le dio seguimiento a mi caso y no me lo resolvió. Vino Sánchez Cerén, esperaba que en ese periodo se resolviera mi caso pero tampoco. Entonces con la llegada de Nayib Bukele yo esperaba que mi caso tuviera una respuesta, ya llevo tres años y no he recibido una respuesta concreta”, expresó.

El Bloque solicitó una reunión con el jefe de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, Alvin Serrano y con el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para entregarle la lista de todos los casos que tiene registrado el Bloque y pedirle la información de los 2avances que se tienen en las investigaciones".

La solicitud se realizó a través de una carta el pasado 31 de mayo, “difícil es el proceso de recibir una respuesta porque para ellos somos invisibles. No nos han atendido la petición”, afirmó Eneyda Abarca, representante del bloque y madre de Carlos Ernesto Santos, joven que fue visto por última vez el 1 de enero de 2022 . Siendo el primer desaparecido de este año. “Tenemos una dura batalla en la búsqueda de nuestros familiares y amigos. Búsquedas de noche, de día y de fin de semana”, detalló Abarca.

“La política de la Fiscalía General de la República debe ser, trabajar de la mano con las familias, compartiendo información y cambiando la forma de atención hacia los familiares para mejorar los resultados y que no se nos violente nuestros derechos humanos”, informó el Bloque.

Según las últimas cifras registradas por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), durante 2021 se registraron 1,828 casos de personas desaparecidas.

El Bloque de Búsqueda surgió el pasado 17 de febrero de 2021 debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades ante las denuncias por desapariciones. Esta organización está conformada por madres, esposas y familiares que buscan a personas desaparecidas.