Familiares piden ayuda para encontrar a joven que desapareció en San Marcos

Ricardo Alexander Blanco Renderos, de 23 años, se encuentra desaparecido desde el jueves 3 de febrero cuando salió al mediodía del taller donde trabajaba en San Marcos para comprar comida y ya no volvió.

Salía a diario a las 7:00 de la mañana de su casa en Soyapango y se dirigía a trabajar a un taller de enderezado y pintura ubicado en la colonia El Tránsito, en el pasaje Granados II, en San Marcos. Ricardo tenía poco más de dos meses de haber comenzado a laborar en el lugar.

Su familia relata que el día que fue visto por última vez comentó que iría a comprar almuerzo a uno de los comedores cerca de la zona. En ese momento no portaba su teléfono y tampoco su billetera, pues posteriormente fueron encontrados en la mochila que había dejado en el lugar de trabajo.

Ricardo Alexander Blanco Rendero, desapareció el 04FEB2022 en Col. El Tránsito del municipio de San Marcos, vestía camisa y pantalón oscuro con manchas de pintura, ya que trabaja en taller de pintura. RT por favor, su familia lo busca angustiosamente. pic.twitter.com/WBxZS447wi — DESAPARECIDOS SOS, EL Salvador. (@DesaparecidosSV) February 10, 2022

Su hermana comenzó a llamarle por la noche al ver que no llegaba a casa, el celular recibía las llamadas, pero él nunca contestó. El viernes 4 continuaron marcando a su número y la situación era la misma. Ella cuenta que el sábado que su mamá intentó llamarlo nuevamente el celular ya no sonó y decidieron salir a preguntar.

En el taller les dijeron que no sabían nada y que pensaban que el joven se encontraba en su casa. La familia cuestionó el hecho de que no fueron alertados de que Ricardo ya no regresó al taller y que, además, allí había dejado su mochila, pero no le dieron mayor respuesta en el lugar.

Asimismo, acudieron a diferentes comedores cercanos donde consideraron que podría haber ido, pero les comentaron que muchas personas llegaban a comprar y que no recordaban si lo vieron el día de su desaparición.

En la zona hay cámaras que podrían indicar dónde se habría movilizado Ricardo, pero su hermana agregó que las autoridades no les han comentado si pudieron verlo a través de estas. Han visitado bartolinas, hospitales, el Instituto de Medicina Legal, sin embargo no han tenido ninguna noticia.

La búsqueda continúa y los familiares piden que cualquier información sobre Ricardo pueda ser proporcionada a este número de teléfono 7129-6478.