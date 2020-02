Familiares reciben tres osamentas de víctimas de la guerra

Los restos de Maximiliano Henríquez, Angelino López y Santos Abrego fueron entregados ayer a sus familiares tras ser asesinados durante el conflicto armado salvadoreño y permanecer enterrados en una fosa común ubicada en el municipio de Arcatao, del departamento de Chalatenango, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El fiscal especializado en crímenes de guerra, Julio Larrama, dijo que con la entrega buscaban cerrar el ciclo de duelo para las familias y que pudieran darles "cristiana sepultura".

La entrega fue autorizada por parte del Juzgado de Paz de Arcatao y coordinada por el Instituto de Medicina Legal (IML), junto con la FGR, tras realizar los estudios de ADN.

La Fiscalía dijo que el caso tiene reserva, sin embargo, Larrama dijo que las exhumaciones de las víctimas las realizaron en junio pasado y que, ayer, en menos de un año, fueron entregadas a sus familiares.

Aunque la Fiscalía aún investiga quienes fueron los responsables de ese crimen, ocurrido entre el año de 1980 y 1981, Larrama explicó que tienen indicios de testigos que afirman que los sospechosos son miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, dentro de las incursiones que realizaban en el periodo de la guerra civil salvadoreña.

"Todavía estamos recolectando las evidencias necesarias para deducir las responsabilidades. A través de la denuncia que se interpusieron en el momento correspondiente, por parte de las víctimas, se ha ido manejando de que fueron elementos de la Fuerza Armada los que cometieron el hecho", detalló Larrama, mientras familiares de las víctimas salían de Medicina Legal con las osamentas en cajas de madera.

La entrega de las osamentas ocurrió 14 horas después de que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran la Ley de Reconciliación Nacional, que establece que Fiscalía tiene un plazo para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña.

Al ser cuestionado sobre la aprobación de la legislación, el fiscal Larrama dijo desconocer la ley aprobada a profundidad, por lo que no podía dar una opinión al respecto.

"No podría dar mayores opiniones con respecto a ese documento, porque no lo conozco en profundidad. Entiendo de que todavía está en esa discusión, no obstante usted menciona que ya lo aprobaron", respondió a los medios de comunicación el fiscal especializado.