Familiares y amigos despiden a Jimena Ramírez

"Le doy gracias a Dios porque me la dio, no como yo quería, pero me la regresó", expresó Rigoberto Granados ayer, en la despedida de su hija, la futbolista Jimena Ramírez.

Aproximadamente a las 9:40 de la maña decenas de personas, entre familiares, conocidos y amigos, partieron de la capilla Santa María en la comunidad El Manguito, en San Salvador, para acompañar con flores, pancartas y camisetas el entierro de la jugadora.

Después de dos días que el cuerpo permaneció en el Instituto de Medicina Legal, los restos finalmente fueron entregados a su familia y trasladados hasta el cementerio La Bermeja, en San Salvador. En su tumba depositaron ofrendas florales, fotografías y una camiseta con el objetivo de darle un último adiós.

Sin respuestas

Jimena, de 21 años, fue reportada como desaparecida el 24 de octubre de este año, luego de asistir a un partido de fútbol en la colonia Quezaltepec, en Santa Tecla.

La denuncia de su desaparición fue difundida en redes sociales por sus amigas, ese mismo día por la noche. Un día después confirmaron a la familia que no sabían nada de ella y se procedió a la denuncia ante las autoridades.

Del caso de Jimena se conoce muy poco. Su familia exigió información a las autoridades desde el día de su desaparición. Solo hubo respuesta hasta el martes 16 de noviembre, cuando fue comunicado por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, a través de la red social Twitter, que sus restos, posiblemente, habían sido ubicados.

Villatoro y la Policía Nacional Civil (PNC) difundieron la noticia sin antes haber tenido comunicación con la familia de la víctima para ponerla al tanto. Así lo expresó su hermano en la misma publicación de la red social.

Ese mismo día por la noche, los restos de Jimena fueron extraídos de una fosa clandestina ubicada el 7 de noviembre en Nuevo Cuscatlán, La Libertad.

Esos son los únicos datos a los que la familia pudo tener acceso y los tuvo porque fueron públicos. Sobre lo que sucedió el día de su desaparición aún no se revela nada por las autoridades.

UNA FOSA EN SILENCIO

El cuerpo de Jimena fue encontrado en una fosa en la Hacienda Suiza, en Nuevo Cuscatlán, la que según expertos y lugareños podría ser la más grande del país, pues lleva años siendo utilizada por las pandillas para enterrar cuerpos.

Los trabajos allí comenzaron el 7 de noviembre y las autoridades aún no brindan datos exactos de lo que hacen.

Además de Jimena, de la fosa han sido retirados más cuerpos de los que no sabe nada. Respecto a los dos primeros que fueron retirados, Ivett Toledo, la madre de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, confirmó que la llamaron para que los viera, pero descartó que se tratara de sus hijos.

De acuerdo con datos recientes de la Fiscalía, en El Salvador alrededor de cuatro personas son reportadas como desaparecidas a diario. Diferentes organizaciones de derechos humanos han señalado en repetidas ocasiones que el método de las instituciones encargadas no prioriza a las víctimas ni a sus familiares y que el proceso de búsqueda y notificación es "irrespetuoso". Los desaparecidos en 2021 ya rondan los 1,200.