Familias: FGR y PNC revictimizan y son ineficientes en casos de desaparecidos

Familiares de desaparecidos que conforman el Colectivo Luz + Esperanza realizaron un foro en conmemoración del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. En dicho evento manifestaron la situación que viven varias familias que han denunciado la desaparición de un familiar y la falta de compromiso de las autoridades competentes en realizar el trabajo respectivo.

Los afectados demandaron a las instituciones del Estado para que realicen bien el papel que les corresponde en la búsqueda de personas. Aproximadamente son familias de entre 80 y 85 desaparecidos las que denunciaron.

A la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC) pidieron que realicen investigaciones serias, exhaustivas e imparciales y que vigilen el actuar de las personas que atienden de manera directa a las víctimas para evitar la atención ineficiente y la revictimización que sufren en cada caso los familiares de los desaparecidos.

"Nosotros como víctimas de personas desaparecidas hemos acudido a la Fiscalía y la Policía, pero no se ha visto ninguna respuesta en el caso de los miembros del Colectivo. De las personas desaparecidas no se sabe absolutamente nada. En mi caso acudimos a la Fiscalía hace cinco años y el caso sigue igual hasta hoy, no hay ningún avance. En el caso de las mujeres, cuando van a denunciar a la PNC lo que reciben es acosos de algunos miembros. No tenemos apoyo de nada", denunció un familiar de un desaparecido que llegó a la conmemoración.

Ricardo Sosa, criminólogo y uno de los ponentes en dicho evento, dijo que uno de los principales problemas que enfrentan los familiares que denuncian una desaparición es la revictimización por parte de las instituciones encargadas de investigar los casos.

"Cuando un familiar llega a interponer la denuncia le preguntan si el desaparecido no es pandillero, si no vende drogas, sino se escapó con alguien, si no tiene vicios. Dicen situaciones que están fuera de lugar", detalló.

El experto manifestó que es necesario trabajar en la sensibilización de los funcionarios del sector justicia y que esto es una obligación y responsabilidad del Estado para una adecuada atención a las víctimas.

El abogado también habló de un proyecto de ley que presentó en 2019 ante la Asamblea Legislativa y que fue archivado en mayo de este año. Manifestó que irá a finales de año para que retomen el proyecto que serviría para brindar mejores herramientas para las búsqueda de personas desaparecidas.

También piden al Órgano Ejecutivo que promuevan políticas públicas relacionadas a la búsqueda integral de personas desaparecidas en El Salvador y que dicho trabajo se haga en conjunto con la PNC y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

A la Asamblea Legislativa piden queden seguimiento a las reformas sobre desapariciones forzadas contempladas en el Código Penal. Asimismo, que promuevan la creación de la Ley del Banco Nacional de Datos de ADN. Para acompañamiento de las familias de víctimas y denunciar cualquier vulneración a los derechos humanos, piden que la Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos se involucren en dar apoyo directo a familiares.

Autoridades competentes

Además de tener un familiar desaparecido, estas familias también están luchando con otra problemática: el desplazamiento forzado. Durante estos procesos, a pesar que instituciones gubernamentales no les brindan apoyo, y solo destacan el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), mencionan que sí hay otras instituciones privadas que lo hacen, tal es el caso de la Cruz Roja Salvadoreña que les brinda orientación en el área psicosocial y Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador que les ofrecen asesoría jurídica.

En otra actividad realizada siempre en el marco de la desaparición forzada, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó la una campaña contra desapariciones. En dicho evento, el procurador José Apolonio Tobar manifestó que las autoridades competentes sí han realizado esfuerzos en la búsqueda de desaparecidos.

"He notado un esfuerzo de las autoridades de seguridad por recolectar evidencia o elementos probatorios que puedan ser utilizados de manera efectiva y que alcance el resultado. Hay que conocer sobre el origen de la prueba y la prueba como medio para que en esos casos puedan ser valorados. En ese sentido, me parece que las autoridades han estado buscando la manera de garantizar la punidad de la fuente", aseguró.

Tobar dijo que la PDDH propondrán al fiscal general y al director de la PNC un programa de capacitación sistemático para el personal de ambas instituciones, donde espera contar con el apoyo de ambos titulares. De esta manera se trabajará en la sensibilización en atención a víctimas. Destacó que en esa línea va la campaña ya que se sostiene que hay un trato injusto de las autoridades cuando se presenta la denuncia y con esta campaña pretenden sensibilizarlas.