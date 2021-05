Familias abandonan sus casas en Panchimalco tras amenazas de pandillas

Entre 15 y 17 familias del caserío Serrando Ortiz, en el cantón Amayón del municipio de Panchimalco, dejaron hoy sus viviendas y huyeron del lugar luego de recibir amenazas de pandilleros.

Según los pobladores, ayer hubo un tiroteo en la zona que dejó cerca de seis muertos y otros desaparecidos, aparentemente por rencillas entre miembros de la pandilla local. Después de eso los pandilleros llegaron y amenazaron a los que quedaban en sus viviendas. Les dijeron que no querían verlos ahí nunca más.

Debido a ello las familias tomaron la decisión de dejar hoy la zona, pese a que algunos tenían más de 40 años de vivir en ella.

"No sabemos dónde nos vamos a establecer. Desde hace días nos dijeron que nos fuéramos y ahora no sabemos", declaró una de las afectadas que no quiso dar su nombre por temor a que la identifiquen y le quiten la vida.

Las familias sacaron hoy sus cosas escoltados por policías y soldados, los cuales dijeron que no tenían autorización para brindar información de lo sucedido.

Soldados y policías escoltaron a las personas desplazadas en Panchimalco este martes 25 de mayo de 2021.