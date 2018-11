Familias afectadas por incendio en espera de ayuda

Varias personas que residían en los mesones que se incendiaron en la 1.ª calle poniente bis y 15.ª avenida norte, de San Salvador, pasaron la noche bajo unos canopis instalados por la alcaldía, en parte con la esperanza de rescatar alguna de sus pertenencias del siniestro; sin embargo, las estructuras se consumieron completamente.

Se calcula que entre 34 y 40 familias son las afectadas. "Entro a trabajar a la 1 de la tarde y regreso a las 10 de la noche. Y mi mujer me habló que estaba todo encendido, me vine del trabajo temprano, nomás a encontrar todo debajo del fuego, no pude rescatar nada", dijo Dimas Aquileo Mendoza, quien alquilaba dos habitaciones en uno de los mesones.

Otras familias residían en el lugar desde hace seis años o más, quienes también perdieron todas sus pertenencias. Ayer esperaban que la alcaldía colaborara en remover los escombros.

No obstante, tienen la incertidumbre de dónde podrán vivir. "No tenemos a dónde ir", sostuvo Mendoza. Considerando las condiciones de inseguridad, también ven un riesgo moverse a lugares que desconocen, por lo que pedirían que les facilitaran materiales para hacer unas habitaciones provisionales en el mismo lugar.

La alcaldía brindó colchonetas, sábanas, agua y alimentación y chequeo médico a las familias afectadas. "No escatimaremos los recursos en ayudar a las personas afectadas por el incendio. La alcaldía está para servirle a los capitalinos y más en emergencias tan lamentables como esta", dijo el alcalde Ernesto Muyshondt.

Carlos Zúniga, jefe de participación ciudadana del Distrito 1, comentó que algunas personas afectadas se ubicaron con familiares y tratarían de concientizar a al resto a trasladarse a un albergue municipal.

Bomberos indicó que el incendio inició en el costado sur, en una pieza del mesón, y descartó fue por cortocircuito. La principal hipótesis es que el incendio fue provocado y dará el informe técnico a las autoridades pertinentes.