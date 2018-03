Familias conocen uso y manejo de estufas ecológicas

Lee también

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova (CENTA), a través de la agencia de extensión de La Libertad, entregó estufas ecológicas a fin de mejorar la calidad de vida de familias productoras.Néstor Alfonso Madrid, extensionista del CENTA La Libertad, dijo que como agencia programaron para inicios de este año entregar 40 estufas a igual número de familias en 13 cantones de los municipios de Huizúcar, La Libertad, Tamanique y Chiltiupán; asimismo, se les ha impartido la capacitación para la instalación, el uso y mantenimiento de estas.“Están valoradas en $260 para el público, aproximadamente, cantidad que está fuera del alcance de algunas familias productoras. Este incentivo es para que disminuyan el consumo de leña, cuiden el medio ambiente y, sobre todo, para evitar enfermedades respiratorias ocasionadas por el humo”, manifestó Madrid.Las 40 familias rurales identificadas por la agencia, junto con la Unidad de Género, fueron seleccionadas a través de un diagnóstico en el que se reflejó la participación activa del agricultor en las diferentes actividades programadas por CENTA. Otros parámetros de selección fueron no contar con cocina eléctrica o de gas, no poseer otro tipo de cocina ecológica, la escasez de leña en la comunidad, jefas de hogar y que en el hogar habiten menores de edad y adultos mayores.María Vicenta Alvarenga es una productora de 76 años que vive en Chiltiupán. Ella comentó que desde que tenía 10 años de edad en su familia se utiliza leña para cocinar los alimentos debido a que viven en una zona rural. “Soy una anciana que ya no puede acarrear leña. Yo padezco de la garganta y los ojos a causa del humo, y estoy muy agradecida con los del CENTA”, expresó Alvarenga.La entrega del incentivo consta de tres estructuras de concreto que componen la estufa, una cámara de combustión, cascajo de piedra pómez que es la fuente de almacenamiento y aislante de calor para la cámara de combustión, una chimenea y una mesa.Los beneficiarios aportan como contrapartida 11 bloques de concreto de 15x20x40 para la base de la estufa ecológica.