Familias de Jalponguita piden construir pasarela

Habitantes de seis comunidades del cantón San Luis Jalponguita, en Santiago Nonualco, La Paz, solicitan a las autoridades de FOMILENIO II y del Ministerio de Obras Públicas (MOP) la construcción de una pasarela peatonal en el sector de ese cantón, ubicado en el kilómetro 54 de la carretera del Litoral, en el tramo de calle que está siendo ampliado a cuatro carriles.

El proyecto de ampliación de la carretera incluye la construcción de 13 pasarelas en el tramo de 27 kilómetros que será convertido a cuatro carriles, pero ninguna de estas será colocada en la zona del cantón San Luis Jalponguita, donde según los residentes hay más de 700 familias.

Los lugareños afirman que la falta de una pasarela en ese sector, cuando la calle esté terminada, los expondría a un enorme peligro, principalmente a los más de 200 de alumnos del Centro Escolar Cantón San Luis Jalponguita.

"Imagínese, si ahora que la calle es de dos carriles cuesta cruzar, no digamos cuando sea de cuatro. Esta calle es peligrosa, solo el año pasado murieron cinco personas del cantón atropelladas. El riesgo es real", manifestó Santos Odila de Paz, habitante de Jalponguita.

Docentes de la referida escuela aseguraron que la matrícula de este año se redujo por el temor de los padres de que sus hijos se crucen la carretera. "Más de 25 niños no se matricularon. Los padres dicen que prefieren que vayan hasta Santiago (Nonualco) en pick up y no que se pasen la calle", dijo una maestra.

Los residentes aseguran que el paso que les fue establecido dentro del proyecto de la calle es el puente que será construido a 450 metros.