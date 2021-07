Familias de El Bambú II esperan las viviendas del Gobierno de El Salvador

En el cementerio La Bermeja, en medio de la quebrada que lo atraviesa y los sepulcros con protocolo covid-19, se encuentra la comunidad Bambú II, compuesta por una veintena de casas hechas de lámina. El 23 de junio, debido a las lluvias, el ministerio de Vivienda les solicitó a los habitantes evacuar permanentemente la zona, con la promesa de reubicarlos en un periodo de 15 días a partir de esa fecha.

De acuerdo con Norma Guardado, quien vive en esa comunidad desde hace 15 años, la mayoría de personas partió al albergue que les había preparado por la Alcaldía de San Salvador en La Casa de la Mujer, de San Jacinto.

Este refugio les permitió pasar las lluvias más fuertes fuera de la inestabilidad del terreno en el que se encuentra la comunidad, a la espera de la reubicación prometida. Luego, debido a la necesidad de trabajar, poco a poco fueron regresando a la comunidad.

Guardado regresó a los tres días, pues ella y su tía, quienes han unido sus casas, necesitan estar cerca del cementerio. Allí venden pan todas las mañanas y todas las tardes. A las 8:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde ya hay personas esperándolas, afirman.

Norma dice que hay 24 familias en la comunidad, pero en el censo que realizó Vivienda para conocer la cantidad de personas que necesitaban una casa, solo incluyeron 16. Otros residentes dicen que el número registrado por Vivienda es el correcto, porque en algunas casas hay más de una familia. En un recorrido por la comunidad se podían contar más de 16 casas.

El lunes 12 de julio, Vivienda dio respuesta a cinco familias de la comunidad y las casas de lámina en las que habitaban fueron destruidas.

Guardado no está entre los beneficiarios de esta reubicación ya que, al haber unido su casa con la de su tía, sólo contaron a una persona. "Nosotras sí compartimos el espacio aquí, pero somos dos familias diferentes, yo tengo mi hija y mis cosas", sostiene. Además, asegura que ella y su tía intentaron apuntarse en el censo de forma separada, pero no la tomaron en cuenta. También dice que en repetidas ocasiones intentaron explicar a las autoridades que son dos núcleos familiares diferentes, que unieron sus casas por necesidad, pero que funcionan de forma independiente. Aun así, Guardado afirma que no la tomaron en cuenta.

De acuerdo con los habitantes que ya han recibido notificaciones de Vivienda, los irán trasladando de a poco, en cuanto logren completar los protocolos establecidos. En esta ocasión, el Gobierno dio un monto económico a las familias y ellas se encargaron de buscar las casas. Una vez completado este paso, Vivienda procesó la solicitud y aprobó luego el traslado de la familia beneficiaria.

Guardado teme no obtener una vivienda por no aparecer en el listado del ministerio y permanecerá en la comunidad Bambú II, pese al riesgo que representa vivir cerca de una quebrada.