Familias de Nuevo Israel y Nejapa reubicadas por el GOES en residencial privada piden ser trasladadas a otro lugar

Familias que sufrieron daños por las lluvias Amanda y Cristóbal en 2020 fueron reubicadas por el Gobierno de El Salvador en una residencial privada el pasado diciembre. Este viernes, durante una conferencia de prensa, algunas de las personas reubicadas en dicha residencial pidieron al GOES ser trasladadas a otro lado.

Algunas de las razones que expusieron fueron que se sienten discriminados y que el lugar está lejos de su zona de trabajo, el campo, por lo que limita sus posibilidades de ingresos económicos.

"Al principio yo me sentí bien porque bien bonitas las casas...yo vivo de la venta de mi leche, de todo lo que hacemos en nuestro pueblo, y ya allá está bonito porque no les voy a decir que no, pero el problema es que no es la vida de nosotros. La vida de nosotros es vivir en el campo... nos sentimos bien deprimidos", expresó una de las habitantes que pide al Gobierno se les mueva de la residencia donde están ubicados actualmente.

"...Que nos ayudaran a salir de ese lugar. Es así como le hacemos el llamado a la ministra y al señor presidente que nos escuche nuestras súplicas", finalizó.

El pasado diciembre se generó una serie de contradicciones dentro del gobierno referente a la adquisición y entrega de las nuevas viviendas a las 252 familias que habían perdido sus casas por las lluvias. Las familias afectadas residían en la comunidad Nuevo Israel, de San Salvador y otras eran del municipio de Nejapa.

En un inicio, el GOES había comunicado a las familias que serían trasladadas a unos condominios en Las Iberias e incluso la misma ministra de Vivienda, Michelle Sol confirmó que el terreno ya había sido evaluado para comenzar la construcción, sin embargo, las 174 familias de Nuevo Israel y las 78 familias de Nejapa fueron trasladadas a Ciudad Marsella.

Con respecto al precio de las viviendas también hubo contradicciones en diciembre entre la ministra de Vivienda y el ministro de Hacienda.

Por un lado, la ministra de Vivienda dijo que la licitación para la compra de las viviendas no fue necesaria debido a que los beneficiarios pagarían por ellas, luego, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya aseguró que el dinero había salido de un "sobrante" del Hospital El Salvador ($3.8 millones) y del Ministerio de Desarrollo Local ($1.7 millones).

Después de esto, la ministra aseguró que fueron las familias quienes eligieron el proyecto y que el Gobierno emitiría los cheques a nombre de los beneficiarios y se los entregaría a la constructora. "Los fondos provienen de ahorros en la construcción del Hospital El Salvador. Ningún beneficiado pagará NADA", escribió en aquella ocasión en su cuenta de Twitter.