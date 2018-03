Familias de dos comunidades tienen energía con panel solar

Lee también

“Tengo 70 años, y desde que recuerdo, nunca hemos tenido energía eléctrica, siempre nos alumbrábamos con candelas, antes con candiles. Así ha sido la vida aquí, pero hoy estamos felices porque contamos con energía, todo esto alumbrado con luz blanca por las noches”, expresó María Magdalena Portillo.Ella, junto con otras familias de escasos ingresos que residen en el caserío San Francisquito del cantón San Francisco y Los Palacios, en el cantón Santa Lucía, municipio de San Lorenzo, en San Vicente, ha sido beneficiada con la instalación de paneles solares como una alternativa para llevar energía adonde no es posible introducir tendido del sistema eléctrico debido a que los pobladores habitan en zonas lejanas de la ciudad.La iniciativa es bien vista por los lorenzanos. “Hoy podemos escuchar música en un radio, poner un ventilador, los muchachos cargan sus teléfonos, algunos que estudian y ayudan en la milpa ya no se alumbrarán con candelas para hacer las tareas, se podrá ver televisión... Nos ha beneficiado”, agregó María Magdalena.El proyecto es ejecutado por la Alcaldía de San Lorenzo y surgió con el propósito principal de llevar energía a familias que no pueden acceder al servicio por distintas circunstancias, según Vilma Ivania Ramírez, miembro del concejo plural, quien representa al sector que ha sido intervenido.“En esos lugares no había otra opción –porque está demasiado alejado de las zonas primarias del tendido eléctrico–, por lo que se decidió este proyecto que es innovador y las familias no pagarán energía”, explicó Ramírez.Por el momento han sido instalados nueve paneles solares para igual número de familias, pero el proyecto tiene una inversión de $10,000, ejecutados con el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES), que podría ampliarse de identificar a más familias que lo necesiten, indicó la funcionaria.La instalación en cada una de las viviendas incluye un panel solar, un controlador, cinco focos, batería y otros accesorios, con capacidad para captar de 100 a 150 watt por hora, con lo que se puede conectar electrodomésticos, incluso una refrigeradora pequeña.Las unidades fueron compradas a la empresa Iluminarte, que durante la instalación del sistema capacitó a las familias sobre el uso y manejo del panel para que le den mantenimiento.