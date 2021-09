Familias de personal de salud fallecido por covid-19: Minsal dice no tener dinero para resolver nuestras demandas

El colectivo de familiares de trabajadores de la salud fallecidos por covid-19 reclamó este lunes por el incumplimiento del decreto legislativo 723, donde se incluyen una serie de compensaciones para los dolientes, y de otras demandas.

Por tercera ocasión, el grupo acudió hoy a las oficinas del ministerio de Salud (MINSAL), en San Salvador, para darle seguimiento a sus peticiones. Esta vez, entregaron las actas de defunción del personal de salud, en respuesta a lo solicitado por institución.

Sin embargo, los familiares afirman que se han topado con constantes negativas. Laura Laínez, coordinadora del colectivo, lamentó que el ministro de Salud, Francisco Alabi, no haya querido reunirse con ellos y en su lugar delegó a otro funcionario.

"Ahora me lo expresó el médico que me recibió, que él (Alabi) no podía (darles una audiencia) porque los había delegado ellos", dijo Laínez a LA PRENSA GRÁFICA. "Ahí se puede ver el grado de interés que tienen ellos por resolver nuestras demandas y la atención que tienen, real, para el personal de salud de este país", agregó.

Según el colectivo, el delegado del MINSAL les ha comunicado que no tienen presupuesto para atender sus demandas, a pesar que varias de ellas en el decreto legislativo 723, que contiene la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud.

"Ellos lo que nos dicen es que ninguna de nuestras demandas se va a poder resolver porque no tienen dinero (...). Él (delegado del MINSAL) a todo nos dice que no, que no se puede. Ni siquiera en la atención psicosocial, pues. Y nos ponen excusas que en realidad no son valederas, ¿por qué invierten en cosas que no son necesarias para el pueblo, como ese Chivo Wallet, y no invierten en nosotros? No quieren darnos ni las becas, ni la atención psicosocial que tanto necesitamos nosotros. No hay dinero y no tienen fecha (para resolver las peticiones)", denunció la coordinadora del colectivo.

El decreto legislativo 723 se aprobó hace un año en la Asamblea Legislativa y contempla una compensación de $30,000 para familiares de personal de salud fallecido por coronavirus entre el 14 de marzo y el 23 de julio de 2020. Esto incluye a la red pública de salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

La ley ordena al MINSAL crear un registro oficial de fallecidos. Según el colectivo, hasta hoy han muerto 206 trabajadores de la salud a causa del covid-19.

Además de la compensación, los familiares piden apoyo para becas universitarias para los hijos de los fallecidos, la construcción de una plaza pública ecológica en honor a sus difuntos, así como atención psicosocial.

Los familiares también hicieron un llamado al personal de salud, sindicatos y gremios del sector, para que los ayuden a organizar una marcha, en la que exigirán el cumplimiento de sus demandas. La protesta se realizará si no obtienen respuestas favorables en los próximos días, advirtieron.