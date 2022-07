Familias de personas detenidas arbitrariamente en el régimen de excepción exigen su liberación

Decenas de familiares de personas detenidas arbitrariamente el régimen de excepción se concentraron esta mañana en la Plaza Divino Salvador del Mundo en San Salvador, en donde marcharon hacía Casa Presidencial para exigir la liberación de los detenidos.

Familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción se concentran en la plaza Salvador del Mundo para marchar hacia Casa Presidencial. Los manifestantes solicitan la liberación de personas inocentes, pues consideran que estas detenciones fueron arbitrarias. pic.twitter.com/R5D1voQlys — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) July 19, 2022

"Detuvieron a 5 de mis familiares en Ilobasco y 1 es menor de edad. Los fueron a sacar de su lugar de trabajo. No es nada facil porque son personas trabajadoras, yo neceisto libertad para mis 5 familiares y para todos aquellos que estan detenidos injustamente. No me dijeron el por qué se los llevaron, se los llevaron en distitnos días", comenta Alberta Zuniga, una de las familiares afectadas.

#ElSalvador | Familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción marchan hacia Casa Presidencial exigiendo la liberación de sus parientes. Consideran que fueron detenidos de forma arbitraria. Video LPG/Luis Martínez. pic.twitter.com/K4NfAlGnWs — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) July 19, 2022

Pese a la aprobación pública que ha recibido la medida por la sensación de seguridad en las calles, las organizaciones que velan por los derechos humanos también destacan las muertes y torturas de privados de libertad, las detenciones arbitrarias y el retroceso en el sistema de justicia al violentar el debido proceso.

Representantes de organizaciones de derechos humanos coinciden que la medida aprobada por la Asamblea Legislativa es evidencia del fracaso de las políticas de seguridad pública del Gobierno, en especial de un Plan Control Territorial que , tal como ya lo ha publicado este medio, nunca existió en realidad.