Familias denuncian desalojo de viviendas por alcaldía de San Vicente

Siete familias denunciaron ayer que han sido notificadas de parte de la Alcaldía de San Vicente para que desalojen sus casas ubicadas en la zona verde de la colonia Los Naranjos, de ese municipio.

Los afectados aseguran que tiene años de vivir en el lugar con el permiso de las autoridades municipales para construir casas provisionales, debido a que no tienen dónde vivir; pero que repentinamente les han ordenado salirse.

"Nosotros vivimos aquí por necesidad. Nos preocupa que nos vengan a sacar, más que todo por los niños, nosotros tenemos cuatro; para dónde vamos a salir. Pedimos al alcalde que haga conciencia", manifestó Wilfredo Amaya, uno de los afectados.

Por su parte, Dina Elizabeth Gálvez Iraheta dijo que ella se fue a residir a la zona verde de la colonia Los Naranjos luego de que su casa fue arrasada por el alud que se desprendió de las faldas del volcán Chinchontepec, en noviembre de 2009.

Contó que solicitó una vivienda digna luego de la tragedia, pero que no resultó favorecida, por lo que hizo una casa de lámina que poco a poco fue mejorando y ahora es de bahareque.



"Por presiones de allá arriba (directiva comunal) quieren echarnos. Nos han notificado que en siete o seis días tenemos que haber desalojado, si no van a meter máquinas a destruir las casas", expresó Gálvez.

El alcalde Medardo Hernández Lara confirmó que la comunidad es la que solicita la zona verde libre, medida que está haciendo efectiva la comuna a través de Catastro, tal como lo establece la ley.

"Las zonas verdes son para el bien común de la comunidad, ellos quieren tener libre esa zona, yo no puedo ir contra la ley", indicó el funcionario.

Hasta el momento no hay proyectos por parte de la alcaldía a ejecutar en el predio de la zona que debe ser desalojada; la comunidad tampoco tiene obras a corto plazo. Pero Lara aseguró que no hay marcha atrás para el desalojo, pese a que no hay alternativas para las familias.

los grupos familiares que deben cambiar de lugar de residencia.