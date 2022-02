Familias denuncian poca información tras incendio en Mariona

Decenas de familiares de privados de libertad, en su mayoría mujeres y personas de la tercera edad, llegaron ayer al Centro Penal La Esperanza (Mariona) para exigir conocer la situación de los reos tras un incendio que se produjo ayer.

A primeras horas de la mañana, la entrada principal del reclusorio se abarrotó de familias que exigían, alzando la voz, conocer si sus seres queridos se encontraban con bien.

"Me tuve que movilizar porque uno llama a los números de acá y no contestan. No veo a mi familiar desde 2019. No estoy exigiendo ni siquiera que me dejen verlo, solo quiero que alguien salga y me confirme que está bien", comentó Katia Sandoval, hermana de un privado de libertad.

Varios de los presentes comentaron que escucharon del incendio en las noticias y se movilizaron al lugar, cuando iban de camino a sus trabajos, para poder informarse. Sin embargo, esperaron por horas y no fueron atendidos.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) aseguró, en un comunicado que publicó por la tarde, haber realizado diferentes acciones y coordinaciones con penitenciarias, así como la verificación en el lugar.

Sin embargo, al mediodía el personal de la misma PDHH comentó que no les habían permitido ingresar a Mariona, pese a que la solicitud había sido realizada al director de Centros Penales, Osiris Luna.

Los familiares también denunciaron que desde hace dos años tampoco les han permitidos las llamadas telefónicas. "Los privados de libertad incluso se están muriendo y no avisan. Ayer murió un muchacho y le avisaron a la familia hasta que ya había fallecido, no cuando estuvo enfermo. Hay muchos casos como esos", relató Jeannette Alfaro, quien también pedía información sobre un caso.

Angélica Nieto, una señora de aproximadamente 80 años que viajó desde los Planes de Renderos para pedir ver a su hijo, comentó otro caso donde a una conocida las autoridades le aseguraban que su hijo estaba bien y después pudo conocer que hacia tiempo había fallecido.

"Por eso es que pedimos que nos digan lo que pasa. Voy a tener dos años de no ver a mi hijo y no sé nada", contó Angélica.

Pese a que Osiris Luna informó a los medios en conferencia de prensa de que no había internos heridos ni lesionados, solo daños materiales, no brindó declaraciones a los familiares para informarles sobre la situación de los internos.

Uno de los vigilantes realizó una lista, pidió que todos se anotaran y para llamarles luego y "programar visitas". No obstante, las familias dijeron que eso no es una garantía de que suceda.

Angustia. Familiares llegaron al centro penal tan pronto escucharon del incendio en redes sociales y en las noticias.