Familias en incertidumbre por desalojo

Las familias que viven en la comunidad 10 de mayo, en el cantón Loma La Gloria, en Ahuachapán, recibieron en diciembre otra notificación del juzgado Segundo de Paz de la localidad en la que la Sala de lo Constitucional les concede un nuevo plazo de 90 días para ser desalojados, y manda que en ese tiempo el Ministerio de Vivienda coordine una solución de vivienda justa para los habitantes.

Carmen García, Presidenta de la directiva de la comunidad, comentó que la prórroga para abandonar el lugar donde viven desde hace doce años se cumple en marzo, y lamentó que a menos de un mes el Ministerio de Vivienda no les ha informado sobre la adquisición de algún inmueble para reubicarlos.

"Desde julio que recibimos la primera notificación de desalojo estamos en esta incertidumbre, nos conceden prórrogas y el Ministerio de Vivienda no nos dice si nos va a ayudar a reubicarnos, o si van a llegar a un acuerdo con el dueño de este terreno Mientras el juzgado no tome cartas en el asunto no nos movemos", dijo García. Añadió, que lo único que la institución ha hecho en las últimas semanas es enviar a representantes de Vivienda y Fonavipo (Fondo Nacional Vivienda Popular) para censarlos.

Consultados al respecto fuentes del Ministerio de Vivienda dijeron escuetamente que ya tienen "un inmueble con vocación habitacional" para las familias.