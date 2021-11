Familias lamentan que les impidan enflorar a sus seres queridos fallecidos por covid-19

Decenas de familias llegaron hasta el área restringida del Cementerio Municipal de Santa Tecla a enflorar a sus seres queridos fallecidos por el covid-19, este 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

Sin embargo, no todas las personas estuvieron de acuerdo con la disposición de la municipalidad que cercó el área de entierro de las víctimas de covid-19, lo que les impidió acceder hasta las tumbas, arreglarlas, pintar las cruces, escribir sus nombres y decorarlas, como es la tradición.

Un sector del cementerio municipal de Santa Tecla permanece cercado debido a que ahí se entierran a las personas que fallecieron por covid-19 o sospechas. Foto LPG/M. Román.

En el cementerio de Santa Tecla, un empleado municipal tomaba los arreglos florales de cada familia, le indicaban donde estaba enterrado su ser querido, y este, sin más preámbulo, ubicaba las flores en la tumba.

No obstante, debido a que muchas tumbas no están identificadas, muchas personas no encontraron a sus familiares, y tuvieron que retirarse con sus ofrendas florales y con mucha tristeza en sus rostros.

"El año pasado, que siento que estaba peor la situación, me higienizaron y me dejaron entrar, y yo enfloré a mi madre como a mi me gusta, ahora no. Cómo es posible que el alcalde y el presidente Bukele estén permitiendo llenar los estadios, los bares de El Paseo El Carmen, y no nos permitan enflorar una vez al año a nuestros seres queridos", expresó Adonay Ramírez, quien se lamentaba de la falta de tacto con la que el empleado había arreglado la tumba de su madre.

Mientras los esposos José Guillermo Pérez y María Elena de Pérez, resignados, lloraban y elevaban una oración por el eterno descanso de su hijo, al otro lado de la cerca.

Nelson Geovany Pérez Amaya falleció el 12 julio 2020, a la edad de 43 años, como sospechoso de covid-19. Sus padres expresaron que dejó a tres hijos.

"El año pasado no nos dejaron entrar, y hoy sí, gracias a Dios, porque cuando él falleció ni siquiera lo pudimos velar. Aunque no podemos llegar hasta su tumba, desde aquí lo ubicamos y dejamos unas flores. Esto es duro, es duro enterrar a un hijo, yo le pido a las personas que se cuiden", expresó llorando María Elena de Pérez.

Los esposos José Guillermo Pérez y María Elena de Pérez, resignados, lloraban y elevaban una oración por el eterno descanso de su hijo, quien murió como caso sospechoso de covid-19. Foto LPG/M. Román.

Por su parte, Lino Guzmán, un empleado municipal, protegido con un traje de bioseguridad, pidió a los tecleños un poco de comprensión, "ya que ese trabajo no es fácil", y el objetivo es evitar las aglomeraciones y evitar posibles contagios de la mortad enfermedad.

No todas las personas estuvieron de acuerdo con la disposición de la municipalidad que cercó el área de entierro de las víctimas de covid-19, lo que les impidió acceder hasta las tumbas, arreglarlas, pintar las cruces, escribir sus nombres y decorarlas, como es la tradición. Foto LPG/M. Román.