Familias lanzan su propio bloque de búsqueda de desaparecidos

"Soy la madre de Carlos Ernesto Abarca, él es el primer desaparecido de este año 2022. Estoy acá porque mi hijo ya lleva 48 días desaparecido y le pido al presidente (Nayib Bukele) que se ponga en nuestros zapatos y que sea empático", exclamó ayer Eneyda Abarca sobre el caso de su hijo, mientras con un cartel se unía a otros familiares y amigos que ayer formaron el primer Bloque de Búsqueda de Desaparecidos

Carlos desapareció en la colonia Monserrat el 1 de enero. Su familia no ha para de buscarlo desde entonces y asegura que han ido al centro de San Salvador a buscarlo día y noche para ver si lo encuentran en algún lugar, porque aún guardan la esperanza de que esté vivo.

Este caso y muchos otros forman parte del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, conformado por familiares y amigos de víctimas de este delito. En el grupo hay casos que tienen más de 10 años en la Fiscalía y varios que se reportaron en enero de este año.

Miriam Elizondo es una de las representantes del Bloque de Búsqueda y lleva más de 10 años buscando a su hijo, Josué, de 14 años. Él desapareció en junio de 2011, en Santa Ana. "Hacemos un llamado a las autoridades a que nos escuchen. La idea es alzar la voz porque no hay otra manera de ser escuchados, entonces será a través de los medios y de esta manera podremos lograr el objetivo, que es encontrar a los desaparecidos. Mi caso es el más complejo por tener muchos años, pero eso no me detiene. Lo haré hasta el último día que Dios me dé la oportunidad y no pierdo la fe de encontrarlo", aseguró.

Santiago Quezada apoyó también la iniciativa y habló del caso de su primo, Cristian Quezada, quien desapareció el 10 de enero en San Martín mientras realizaba diligencias del trabajo. "Al inicio hubo acompañamiento de las autoridades, pero luego se ha ralentizado un poco. Para nosotros es importante obtener respuestas más inmediatas sobre el caso y saber quiénes tomaron a mi primo", señaló.

Los familiares también denunciaron que son víctimas de indiferencia, estigmatización y discriminación por parte de las autoridades. También expusieron que tienen derecho a conocer la verdad de la desaparición y el paradero de sus seres queridos. Por ello exigieron condiciones adecuadas para poder denunciar y también recibir un trato digno.

BUS DE LOS MILAGROS

Ayer también hicieron el lanzamiento del Bus de los Milagros, el cual contenía las fotos de desaparecidos de las familias que crearon el Bloque de Búsqueda y que llevó a los familiares hacia el Instituto de Medicina Legal (IML) para pedir información de la fosa de Nuevo Cuscatlán, donde se descubrieron 26 cuerpos.

El recorrido del bus, símbolo de la búsqueda, fue clave para que las familias se hicieran notar, ya que consideran que el tema de los desaparecidos necesita visibilizarse para obtener apoyo de la sociedad que los ve como culpables de las desapariciones y los criminaliza.

Cuando las familias llegaron al IML, solo le permitieron la entrada a una mamá y a un representante de las organizaciones que apoyan la iniciativa. Al salir, Kerlin Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), informó que Medicina Legal les mostró apertura a su solicitud de obtener más información sobre los hallazgos en la fosa clandestina en Nuevo Cuscatlán.

"Nos manifiestan (IML) que deben actuar dentro del marco de la legalidad, el cual es a petición de Fiscalía, incluso de los juzgados. Ellos están en la disponibilidad de poder aportar en este proceso de dignificar a los familiares de las víctimas siempre y cuando se respete la legalidad en cuanto a los procedimientos. Encontramos apertura para poder trabajar este tema", aseguró.

Otro de los casos que forman parte del Bloque y que no presenta avances en la investigación es el de Óscar Arévalo, que desapareció el 7 de enero de este año de su casa ubicada en Cumbres de San Bartolo. Su madre tuvo que huir del lugar porque se lo pidió el investigador policial con una noticia que la estremeció.

"Me pusieron un investigador y la única solución que me dijo es que mi hijo ya había muerto, que ya no lo buscara y que me saliera de ese lugar porque corría peligro. Esa persona me dijo que estaba muerto y me ha dolido. Como madre de Oscarito yo tengo esa fe que a mi hijo lo voy a encontrar, ya sea vivo o muerto", aseguró.

Joshua Romero, de 17 años, quien fue visto por última vez el 11 de septiembre, también está incluido en la iniciativa. Ya lleva cinco meses de que su mamá no sabe nada al respecto. "El 13 de diciembre de 2021 hubiera cumplido 18 años mi Joshua", indicó su madre.

Un mes cinco días después desapareció Víctor Franco, de 22 años. Ya lleva cuatro meses desaparecido. Ambos jóvenes desaparecieron mientras salieron con unos amigos y fueron a El Paseo El Carmen de Santa Tecla el año pasado. Las madres no han tenido información de avances por parte de Fiscalía o Policía.