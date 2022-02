Familias realizan lanzamiento de movimiento que buscará a personas desaparecidas

Esta mañana, varias familias que tienen a hijos, hermanos, esposos, primos y amigos desaparecidos presentaron su proyecto independiente "Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador", y exigieron una respuesta al Estado y que se busquen a sus desaparecidos y todos los que han sido denunciados.

"Hemos decidido organizarnos como un bloque de búsqueda y red de apoyo imprescindible para continuar en el proceso de exigibilidad de la verdad y la justicia frente a la poca o nularespuesta de las autoridades y el escaso avance de las investigaciones", indicaron las familias.

Miriam Elizondo una de las representantes del Bloque de Búsqueda y que lleva más de 10 años buscando a su hijo Josué de 14 años que desapareció en junio de 2011 en Santa Ana. “Hacemos un llamado a las autoridades a que nos escuchen. La idea es alzar la voz porque si no hay otra manera de ser escuchados, pues será a través de los medios y de esta manera podremos lograr el objetivo que es encontrar a los desaparecidos. Mi caso es el más complejo por tener muchos años pero eso no me detiene, lo haré hasta el último día que Dios me dé la oportunidad y no pierdo la fe de encontrarlo”, aseguró.

Santiago Quezada que apoyó también la iniciativa habló del caso de su primo Cristian Quezada que desapareció el 10 de enero en San Martín mientras realizaba diligencias del trabajo. “Al inicio hubo acompañamiento de las autoridades pero luego se ha ralentizado un poco. Para nosotros es importante obtener respuestas más inmediatas sobre la manera y quiénes tomaron a mi primo”, señaló.

Los familiares también denunciaron que son víctimas de indiferencia, estigmatización y discriminación por parte de las autoridades. También expusieron que tienen derecho de conocer la verdad de la desaparición y paradero de sus seres queridos, y por ello exigieron condiciones adecuadas para poder denunciar y recibir un trato digno.

También hicieron el lanzamiento del Bus de los Milagros que contenía las fotos de desaparecidos de las familias que crearon el Bloque de Búsqueda y que llevó a los familiares hacia el Instituto de Medicina Legal para pedir información de la fosa de Nuevo Cuscatlán donde se reportó que fueron descubiertos 26 cuerpos.