Fardos en Acajutla contenían cocaína valorada en más de $9.5 millones

Nueve fardos con contenido sospechoso fueron encontrados en el Puerto de Acajutla, según informó esta mañana la Fiscalía General de la República (FGR).En horas de la tarde, la institución confirmó que los fardos contenían 382 kilos de cocaína, valorada en $9,550,000.Por este hecho no se reportan capturas, dijo la FGR, que no ha brindado más detalles al respecto.Además, en el caserío Los Limones, en la Barra de Santiago, fue encontrada una lancha a la deriva. Pese a que no contenía droga, será analizada por la unidad especializada Antinarcotráfico de la FGR.