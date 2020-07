Fase 1 de reapertura económica se extiende por 15 días más en El Salvador, anuncia gobierno

El gobierno de El Salvador anunció este domingo 5 de junio que la fase 1 de la reapertura económica se extenderá por 15 días más. La fase 2 del reinicio de actividades estaba programada para empezar el martes 7 de julio, pero el ministro de Salud, Francisco Alabi, había adelantado la posibilidad de retrasarla, debido al incremento de contagios de covid-19, en las últimas semanas. Alabi también fue insistente en el transcurso de la semana en que el sistema de salud no da más abasto para atender pacientes con el virus y que está “a punto del colapso“. Esto, a pesar de que el mismo gobierno, a través de la Secretaría de Prensa, ha asegurado que la inauguración de la primera etapa del Hospital El Salvador ha permitido descongestionar los hospitales.

“Ante el empeoramiento de los indicadores de salud en las últimas semanas, la Fase 1 del Plan de Reapertura Económica se extenderá por 15 días. Desde que se planteó el plan se estableció que la transición entre fases dependería del comportamiento de la pandemia y, por ende, del cumplimiento de las medidas de prevención por parte de la población”, se lee en el comunicado hecho público por Casa Presidencial.

Segunda fase de reapertura de El Salvador está sujeta a alza de contagios

La fase 1, que inició el pasado 16 de junio, permitió la reapertura del sector construcción; industria manufacturera, textil y electrónica, los centros comerciales (para venta en línea o por teléfono y restaurantes a domicilio), veterinarias, salones de belleza y peluquerías (con cita), transporte de carga, industria aeronáutica, puertos marítimos, servicios de contabilidad y abogacía para inversiones y comercio, sector público (trámites de inversión y comercio), servicios empresariales en línea, cuerpo diplomático, cooperación y organizaciones (que ayuden en la emergencia), comercio de productos en línea, servicios de imprenta, servicios médicos y enfermería, suministros de comida, servicios de reparación y mantenimiento y personal docente y administrativo en centros educativos.

La fase 2, que estaba programada para iniciar el 7 de julio, incluía, además de la circulación del transporte público para pasajeros en general, la reapertura de varias industrias como el calzado, creativa, las escuelas de aviación, la industria manufacturera en su totalidad, la industria de papel y cartón, los servicios profesionales y los empresariales. Además, se iba a permitir que las personas salieran a caminar, cumpliendo las medidas de protección.

En el comunicado, el gobierno argumenta que ha sido durante la fase 1 de la reapertura que el incremento en los casos y fallecidos por covid-19 se ha acelerado. “Desde el 16 de junio, cuando inició esta etapa, hemos contabilizado cerca del 50% del total de casos alcanzados a nivel nacional y se ha registrado más del 80% de los fallecidos por la enfermedad”.

Agrega una reprogramación de fechas de la reapertura económica que, según el comunicado, quedaría de la siguiente manera:

Las fases de la reactivación económica en El Salvador se han reprogramado





El nuevo anuncio del gobierno concuerda con la estrategia que ha venido tomando desde las primeras semanas de la instalación de la pandemia en El Salvador. El sábado 21 de marzo, el gobierno anunciaba el inicio cuarentena domiciliar obligatoria por 30 días. Cuando faltaba poco tiempo para que se cumpliera el plazo, se anunció una primera extensión del confinamiento por 15 días más.

Con el transcurso del tiempo, el gobierno extendió la cuarentena, mediante varios anuncios a través de cadenas nacionales de televisión, hasta que se cumplieron así casi 3 meses de cuarentena obligatoria y estricta. Sin embargo, la necesidad de reactivar la economía empezó a tener eco en diferentes sectores, ante la crisis económica y de desempleo en la que El Salvador ha caído, producto de los meses de confinamiento estricto. Fue así como, luego de una largo y complicado conflicto institucional entre poderes de Estado, todavía latente, se dio inicio a la reactivación gradual de la economía, el pasado 16 de junio.

No obstante, el gobierno enfatizó desde ese momento que la continuidad en la programación de las fases de reapertura dependería de la evolución de la pandemia. Actualmente, en El Salvador hay 2,987 casos activos de covid-19; 217 personas fallecidas y un total de 7,777 casos desde que el primer infectado se detectara en el país.

Por el momento, el país carece de una normativa que establezca las medidas legales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Al interior del seno legislativo, donde se estudia cómo establecer parámetros para contener la pandemia, no ha habido acuerdos sobre cómo determinar las estrategias sanitarias y restrictivas. Los diputados argumentan que no ha sido posible hacerlo en tanto no se cuenta con información real sobre la situación del covid-19.

Una de las últimas propuestas que se baraja es la de establecer cuarentenas focalizadas en los lugares donde más casos positivos se registran. Sin embargo, no todos los partidos políticos están de acuerdo con la propuesta y tampoco el gobierno, que apuesta por restricciones generales en el país.

Médicos especialistas consultados por este periódico también se han mostrado a favor de focalizar las restricciones. Los datos de los casos de covid-19 en El Salvador muestran que hay sectores más afectados por la enfermedad, en los que se puede actuar de manera focalizada, señalado.

Se extiende por 15 días más la Fase 1 de la Reapertura Económica, debido al aumento de contagios y fallecidos por COVID-19. pic.twitter.com/xqtUMPCQSD — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) July 5, 2020